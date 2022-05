Charles Lecler encabezó los ensayos en su tierra

Charles Leclerc repitió el buen ritmo que había impuesto con la Ferrari en el primer entrenamiento, esta vez para colocarse al frente en el segundo ensayo del Gran Premio de Mónaco, escoltado por Carlos Sainz, quien selló el 1-2 del Cavallino. Sergio Pérez colocó al mejor Red Bull en la tercera posición, justo por delante de su compañero Max Verstappen.

El tiempo logrado por el piloto local fue de un minuto doce segundos 656 milésimas, en la mejor de sus 30 vueltas al coqueto trazado monegasco. El madrileño giró dos vueltas más y se ubicó segundo, a 44/1000, y Pérez cerró el trío a 379 milésimas. El campeón quedó cuarto, seguido por Lando Norris (McLaren), George Russell (Mercedes), Pierre Gasly (Alpha Tauri), Fernando Alonso (Alpine), Sebastián Vettel (Aston Martin) y Yuki Tsunouda (Alpha Turi), en los principales lugares.

Mal cierre del día para Daniel Ricciardo, quien perdió el control de su McLaren en la curva 14, justo cuando iniciaba su primera vuelta rápida. El australiano había sido séptimo en el primer ensayo, pero en el segundo no logró registrar tiempos. El accidente no ocasionó lesiones en el piloto, pero dañó seriamente a su auto y cortó momentáneamente la actividad con una bandera roja. Hamilton por su parte no logró entrar en el Top-10, al quedar 12°, a casi dos segundos de Leclerc. La actividad de la Fórmula 1 en Montecarlo continua hoy, con otro entrenamiento y luego llegará la hora de la clasificación, desde las 11.