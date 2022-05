Comienza la actividad para el Gran Premio de Mónaco

La Fórmula 1 Internacional comenzará hoy su actividad para el tradicional Gran Premio de Mónaco, que se correrá el domingo 29, por la séptima fecha del calendario de la categoría. Hoy habrán de realizarse dos series de prácticas, de 9 a 10 y de 12 a 13 (hora argentina), mientras que mañana será el turno de nuevos ensayos (de 8 a 9) y la prueba de clasificación (de 11 a 12).

La carrera del domingo se pondrá en marcha a las 10 y serán 78 vueltas al legendario circuito callejero del principado, de 3.337 metros de extensión, para completar 260,286 kilómetros de carrera.

Cumplidas seis fechas, el líder de las posiciones es el campeón vigente, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), con 110 puntos. Lo siguen el monegasco Charles Leclerc (Ferrari, con 104), el mexicano Sergio Pérez (Red Bull, 85), el británico George Russell (Mercedes, 74), el español Carlos Sáinz (Ferrari, 65), y los ingleses Lewis Hamilton (Mercedes, 46) y Lando Norris (McLaren, 39 unidades). La Copa de Constructores la encabeza Red Bull con 195, escoltado por Ferrari con 169 y Mercedes con 120. El récord de vuelta en Mónaco lo tiene Hamilton, con un tiempo de 1.12.909 en la competencia del año pasado.



Kimi Raikkonen a la Nascar Cup Series

El piloto finlandés Kimi Raikkonen, quien se retiró de la Fórmula 1 Internacional al final de la pasada temporada, participará este año de la Watkins Glen International, una de las carreras de la Nascar Cup Series, la categoría más importante del automovilismo de Estados Unidos.

La competencia tendrá lugar el domingo 21 de agosto en Nueva York y Raikkonen, campeón de la F1 en 2007, conducirá un Chevrolet Camaro del equipo Trackhouse Racing, en el que corren el piloto estadounidense Ross Chastain y el mexicano Daniel Suárez. "No estaba buscando correr de nuevo, pero Justin (Marks, copropietario de la escudería) vino a mi casa en Suiza y me convenció", dijo Raikkonen. "Esto será divertido, pero es algo que me tomaré muy en serio. Sé lo competitiva que es la Nascar y será un gran reto", añadió. Campeón en 2007 con Ferrari, Kimi tiene 42 años de edad y es el piloto con más carreras en la historia de la Fórmula 1, con 349 en dos etapas: de 2001 a 2009 y de 2012 hasta 2021.



Ecclestone fue detenido y luego liberado en Brasil

El exjefe de la Fórmula 1, el británico Bernie Ecclestone, fue detenido en el aeropuerto internacional de Viracopos, en San Paulo, por llevar en su valija una pistola sin documentación mientras abordaba un avión privado con destino a Suiza. El arma plateada calibre 32 de marca LW Seecamp, que se encontraba dentro del bolsillo de una camisa en su equipaje, fue detectada durante el control de rayos X del aeropuerto, detalló la policía local, aunque estaba sin el cargador ni municiones.

Según O'Globo, el británico reconoció que el arma era suya pero que desconocía que se encontraba en su valija. Ecclestone fue liberado y puesto en "libertad provisional" tras pagar una fianza de 6.060 reales (unos 1.250 dólares), equivalente a cinco salarios mínimos en Brasil, detalló la fuerza paulista. Casado con la abogada brasileña Fabiana de Ecclestone, vicepresidenta de la FIA y miembro del Consejo Mundial del Motor, Bernie -uno de los dueños de las mayores fortunas del Reino Unido- partió luego a Suiza en un vuelo chárter, reportó la prensa.