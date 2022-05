José y Bautista Giannasi ganaron la segunda etapa y concluyeron cuartos en su categoría

El pasado fin de semana se corrió una nueva edición del Rally de Sanford, por caminos rurales de esa localidad del Departamento Caseros, en la provincia de Santa Fe y en el marco de la primera fecha del campeonato de Rally Santafesino, que se había postergado por lluvia la semana anterior. Dos binomios de Junín participaron de la prueba y el binomio conformado por José Luis Giannasi como piloto y su hijo Bautista Giannasi como navegante se adjudicó la segunda y última etapa de la competencia, a bordo del Volkswagen Gol N° 859 de la clase N-3.

La buena tarea en el segundo parcial les permitió terminar cuartos en la general de su categoría en esta tradicional carrera de Rally y un error les privó de pelear el primer puesto, que se adjudicó el binomio de Carcarañá (Santa Fe), Ricardo Silicani y su hija Julia Silicani (navegante), con el Volkswagen Gol N° 279. “Joselo” Giannasi, al analizar la competencia con Democracia, señaló inicialmente: "Quisimos probar muchas cosas, es un auto nuevo y lo estamos desarrollando. Yo necesito tener horas arriba del auto, estoy en el mejor equipo, el ‘Pigozzi Rally Team’, con un auto que nació bien pero que me estoy adaptando. El sábado (primera etapa) cometí un error, ya que quise ‘cortar’ más adentro al llegar a una chicana complicada y eso me costó un tiempo imposible de recuperar para estar en la punta. Veníamos segundos y dispuestos a buscar la punta de la carrera”, destacó Giannasi.

Ampliando conceptos, el piloto juninense manifestó que “Salimos con mi hijo a buscar la segunda etapa y la ganamos. Lo hicimos con algunas cosas que fuimos tocando, en lo que tiene que ver con la suspensión, y con ello mejoró el auto y yo empecé a tomarle más confianza. Me estoy adaptando cada vez más, me gusta mucho, así que considero que vamos por el buen camino”.

Luego de señalar que “Mi hijo (Bautista) en su navegación, estuvo muy concentrado, con un hoja de ruta bien hecha. Me fue llevando y dándome la confianza que tiene que dar un navegante a un piloto, ya que en el Rally es fundamental el accionar del navegante”, José Luis comentó: “Ahora tenemos un párate de carreras de un poco más de un mes, así que ello no me permite probar algunas cosas más para que en la próxima competencia del Rally Federal, que será entre los días viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de junio en 9 de Julio, podamos tener un buen resultado y seguir avanzando. La idea es que carrera tras carrera vayamos mejorando y los resultados llegarán, de eso estoy seguro, porque vamos por el buen camino”, completó el juninense José Luis Giannasi.

A la hora de los agradecimientos, los Giannasi –quienes fueron vigésimos octavos en la clasificación general y cuartos en su categoría-, reconocieron a quienes los apoyan para poder competir en Rally, y que son las empresas Aceros Perkusic; Corralón Don Emilio; Climatización Corvalán; Rurales El Rodeo; y Keto's Iluminación, entre otras.



Las posiciones

En la Clase 3 del Rally de Sanford, las principales posiciones finales fueron las siguientes:

Ps. Participantes/Autos Tiempos

1-Silicani Ricardo-Silicani Julia/VW Gol 54:39.70.

2-Scaglione Carlos/Herbel Leandro/VW Gol 55:13.80.

3-Petri Marcelo /Buroni Lorena/VW Gol 56:39.90.

4-GIANNASI JOSÉ-GIANNASI BAUTISTA/VW Gol 56:54.60.

5-Villaverde Adrián/Hegoburu Néstor/VW Fox 1h.00:09.40.