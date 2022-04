Pedro Nicolás Bulich clasificó décimo

Thiago Martínez y el Clio del Cano Racing se quedó con lo mejor de la clasificación de la Clase 3 del Turismo Pista en el autódromo de Concordia, escenario de la tercera fecha de la temporada.

Con un registro de un minuto 56 segundos 568 milésimas, Martínez dominó la primera oportunidad clasificatoria del fin de semana.

El piloto de Río Gallegos superó por 71 milésimas a Benedetti y por 169 a Petracchini, mientras que Santiago Robledo y Gonzalo Alcaine cerraron el top cinco.

Más atrás culminaron Andrés D’Amico, Lucas Barbalarga, Tomás Vitar, Tomás Sniechowski y el juninense Pedro Nicolás Bulich completó con el Toyota Etios N° 8 los diez primeros, a 450 milésimas del líder de la tanda.

En cuanto a la Clase 2, el piloto de Rafaela, José Luis Costamagna, logró prevalecer por sobre Martín Chico, quedando apenas 73 milésimas por sobre quien lo seguía de cerca en medio de una paridad que, seguramente, pueda mantenerse en la continuidad del fin de semana.

El tiempo alcanzado por Costamagna fue de 1 minuto 59 segundos 386 mil´simas, 73/1000 con respecto a Chico, siendo tercero y en gran labor parcial Gastón Fontana.

Julián Módica también se ubicaba entre los destacados y se colocó cuarto y Cristian Garbiglia completó el quinteto de punta,

En la Clase 1, Lucas Huser obtuvo la pole position, seguido por Santiago Leguizamón, Diego Varano, Milton Silvestre, Adrián Oubiña, Franco Villabrille, Tomás Arévalo, Mariano Cordani, Joaquín Melo y Justo Sintiolo.

Las finales de mañana serán a las 10.10 la de la Clase 1, a 11 giros o un máximo de 25 minutos; a las 11 la Clase 2, a 13 vueltas o un máximo de 30´; y a las 12 la final de la Clase 3, a 13 giros o un máximo de 30 minutos.

Actividades de hoy

Las actividades previstas en el circuito de Concordia en las distintas categorías, son hoy estas:



Horarios Categorías/Actividades en pista

9 a 9.10 Clase 1, 2ª clasificación, grupo C.

9.15 a 9.25 Clase 1, 2ª clasificación, grupo A.

9.30 a 9.40 Clase 1, 2ª clasificación, grupo B.

9.50 a 10 Clase 2, 2ª clasificación, grupo C.

10.05 a 10.15 Clase 2, 2ª clasificación, grupo A.

10.20 a 10.30 Clase 2, 2ª clasificación, grupo B.

10.40 a 10.50 Clase 3, 2ª clasificación, grupo C.

10.55 a 11.05 Clase 3, 2ª clasificación, grupo A.

11.10 a 11.20 Clase 3, 2ª clasificación, grupo B.

12.10 Clase 1, primera serie a 6 vueltas.

12.40 Clase 1, segunda serie a 6 giros.

13.10 Clase 1, tercera serie a 6 vueltas.

13.40 Clase 2, primera serie a 6 vueltas.

14.10 Clase 2, segunda serie a 6 giros.

14:40 Clase 2, tercera serie a 6 vueltas.

16:30 Clase 3, primera serie a 6 giros.

17:00 Clase 3, segunda serie a 6 vueltas.

17:30 Clase 3, tercera serie, a 6 giros.

