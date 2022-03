Carlos Pairetti, una leyenda viviente

"Los homenajes hay que hacerlos en vida", afirma Carlos Alberto Pairetti, una leyenda del automovilismo nacional, quien hoy celebrará los 60 años de su debut en Turismo Carretera, categoría en la que fue campeón en 1968 a bordo del célebre “Trueno Naranja”.

Santafesino de nacimiento y arrecifeño por adopción, Pairetti tendrá un reconocimiento en su pueblo natal, Clucellas, cuya avenida principal llevará su nombre y apellido desde este sábado y a partir del 1° de mayo, también lo recordará el tramo de la ruta provincial 13 entre Las Rosas y Rafaela.

A la vez, hoy viernes, en el templo de la velocidad, el autódromo de Rafaela, la comisión directiva del Club Atlético inaugurará un mural de "Il Matto" (“El loco”) en homenaje a su participación en las "300 Indy" de 1971, en la que el expiloto se midió con los ases del automovilismo norteamericano y finalizó con un histórico duodécimo puesto.

El año pasado, el Concejo Deliberante de Arrecifes resolvió por unanimidad declarar como "Ciudadanos Ilustres" al famoso "Póker de Ases", integrado por Pairetti, Carlos Marincovich (recientemente fallecido), Néstor Jesús García Veiga y “Post Mortem” a Rubén Luis Di Palma.

En la “vuelta de Pergamino”

Carlos Pairetti, quien cumplirá 87 años el 17 de octubre, recordó con nitidez y precisión el día de su debut en el Turismo Carretera, el 25 de marzo de 1962.

Pasó por la casa de su madre en Arrecifes con el motor de su coupé Chevrolet "en marcha" y ella le pidió que "corra despacio" para no tener "riesgos".

"Había llegado a la ciudad a los siete años, luego de la muerte de mi padre en Clucellas. Como mi madre tenía todos sus parientes en esa ciudad, nos afincamos en Arrecifes y a los 18 años me recibí de martillero público para poder vender terrenos en la ciudad", destacó.

Pero como en esa tierra -conocida como la "Cuna de Campeones"- se respira "nafta", Pairetti se propuso correr a temprana edad: "Primero fui auxilio de Néstor Marincovich, tío de Carlos, quien se mató en 1961. Su Chevrolet '39 quedó guardado en un galpón y lo compramos con cuatro amigos a 550.000 pesos de esa época. Cada uno puso 110 mil pesos. Empresas de Arrecifes como Gomatro y Annan de Pergamino nos ayudaron con las publicidades".

El auto viajó a Buenos Aires, a la calle Cabello, para que el preparador Bernardo Pérez, que alistó los autos de Juan Manuel Fangio y José Froilán González en Europa, se ocupara del TC.

El 24 de marzo, a contrarreloj, Pérez arribó a la tarde conduciendo el Chevrolet 39, que ya tenía pintado el N°56 para debutar en la Vuelta de Pergamino.

"Ya era de noche cuando pude tener contacto con el auto, y sin luces hice una "tiradita" (prueba de velocidad) en la ruta que une Arrecifes y Salto. Eso calmó mis nervios. Dormí en Arrecifes, y bien temprano partimos para recorrer los 50 kilómetros entre Arrecifes y Pergamino. Llovía, algo nada bueno para un debutante, pero lo grandioso fue que antes de largar, se acercó nada menos que Juan Gálvez (nueve veces campeón de TC), y yo no lo podía creer", se emocionó.

"¿Vos sos Pairetti? - preguntó quién ya lo conocía como auxilio de Marincovich-. Me deseó mucha suerte y me dio un consejo: 'Tené cuidado que este auto es muy rápido, andá con precaución, es tu primera carrera, está lloviznando, cuidate'".

"Balbuceando le agradecí y le dije: 'Sí Juan, le agradezco mucho que se haya acordado de mí, que me haya venido a saludar'. No lo olvidaré jamás".

Pairetti recordó finalmente: "Largamos y el primer cartel que me ponen mis auxilios decía '1° por un segundo'. Le decía a mi acompañante Roberto Aguirre, todo por señas, que íbamos 11° y él me decía que estaba loco, que marchábamos primeros, delante de los Emiliozzi y Santiago Saigós. Entonces me di cuenta que debutaba y punteaba la carrera en la primera vuelta", recordó.

En el último giro, cuando ya había perdido la punta, sufrió un retraso por la rotura de una manguera, que lo marginó al décimo lugar, de todos modos, meritorio, en una carrera que se adjudicaron Santiago Luján y Jorge Saigós.





Dejó su marca

Carlos Alberti Pairetti dejó su sello en el automovilismo porque con su estilo aguerrido, combativo, inclaudicable y versátil se ganó el corazón de todos.

Hizo maravillas con cada auto que condujo y podía brillar tanto en el barro del Turismo Carretera (ganó dos Grandes Premios, en 1963 y 1966) como en los autódromos.

Fue también espectacular su paso por la Fórmula 3 Europea y por el Indy Car en Rafaela, allá por el '66, y corrió en el Mundial de Marcas de Sport Prototipo (con Ferrari y Alfa Romeo).

Hoy, a siete meses de cumplir 87 años, Carlos Alberto Pairetti tendrá merecidos homenajes, en vida, como le gusta decir. El ambiente del automovilismo sabe reconocer a los grandes, como lo es, fue y será, "Il Matto".

