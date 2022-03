En el último giro, Lucas Granja le sacó el triunfo al juninense Lucas Gambarte

En el autódromo de Río Cuarto se disputó la segunda final de la temporada del Top Race Series y el juninense Lucas Gambarte (Ford) terminó segundo, luego de liderar casi toda la prueba.

En la última vuelta, lo sobrepasó el piloto de Rafael Castillo, Lucas Granja, quien dejó al de nuestra ciudad segundo y con toda la “bronca”.

Al iniciarse la final, Gambarte pisó fuerte el acelerador para ganarle la pulseada a Lucas Granja, para colocarse como líder en el inicio de la competencia.

La velocidad no duró por mucho ya que en el segundo giro se hizo presente en la pista el Auto de Seguridad por el despiste de Marcelo Chiappetta. En el relanzamiento, el piloto de Junín no tuvo problemas para mantenerse al frente. Dos vueltas más tarde, Kolln perdió el control de su auto y en un intento por retomar la pista, fue embestido por su compañero del Octanos Competición, Martín Farfala.

Fue abandono para el primero, en tanto que el piloto de Tigre hizo una detención en boxes para poder continuar con la carrera. La final se neutralizó hasta que fue removido el Fiat de Kolln.

Nada cambió en la cima, que se mantuvo gobernada por Gambarte en una final muy interrumpida, que tuvo una nueva neutralización por el despiste del ecuatoriano Vallejo, en el epilogo de la carrera.

En la reanudación, Lucas Granja fue por todo sobre Gambarte hasta ponerse a la par. El de Junín supo contener los embates del piloto de Rafael Castillo en primer turno, pero luego Granja no renunció a la victoria y se metió por la parte interna para llegar primero a la bandera a cuadros, arrebatándole el lugar más alto del podio sobre el final al juninense Gambarte, en tanto que Ariel Persia cerró el trío que subió al podio.

Triunfos para Azar y Beatini

El bonaerense Diego Azar, con Toyota Lexus, ganó la final del Top Race V-6, escoltado por el porteño Lucas Guerra (Ford Mondeo) y el arrecifeño Luis José Di Palma (Fiat Cronos).

Detrás se ubicaron el rionegrino Facundo Aldrighetti (Toyota Lexus), el cordobés Marcelo Ciarrocchi (Ford Mondeo), el tigrense José Manuel Sapag (Ford Mondeo), el arrecifeño Stefano Di Palma (Fiat Cronos) y el entrerriano Agustín De Brabandere (Toyota Lexus).

En tanto que en la final del Top Race Junior, se impuso el santafesino Franco Beatini (Mercedes), seguido por el bonaerense Federico Montans (Mercedes), y el chileno Marco Silva (Mercedes).

Tras dos carreras el torneo del Top Race V-6 lo encabeza Diego Azar con 67 puntos, escoltado por el cordobés Marcelo Ciarrocchi, con 55, y el rionegrino Facundo Aldrighetti, con 48.

El sanjuanino Ariel Persia encabeza el campeonato del Top Race Series, con 54 puntos, seguido por el chaqueño Oscar Sánchez, con 48 y el bonaerense Lucas Granja, con 47.

El certamen del Top Race Junior tiene como líder al santafesino Franco Beatini, con 53 unidades, seguido por el uruguayo Marcelo Bonnin, con 47, y el tigrense Agustin Joseph, con 45 unidades.