Los pilotos de nuestra ciudad Francisco Papaleo y Juan Gregoris subieron al podio en Colón

Se iniciaron en el circuito “Emilio Reybet” de la vecina ciudad bonaerense de Colón los diferentes campeonatos 2022 organizados por la dirigencia de la Federación Deportiva Norte de Automovilismo (Fedenor).

Allí participaron varios pilotos de Junín, quienes en su mayoría cumplieron en el comienzo de la temporada “tuerca” buenas actuaciones, logrando en algunos casos subir al podio de sus divisionales.

Tales los casos de Francisco Papaleo, en la Fórmula Renault Bonaerense, y Juan Gregoris en la categoría Promocional 1100 cc, en tanto que Juan Gamarra terminó cuarto (luego de Papaleo), la misma posición ocupó José Serafino, en la Monomarca, y Daniel Maroscia concluyó séptimo en la 1100 cc.

Las posiciones

Las posiciones en cada categoría fueron las siguientes:

Fórmula Renault Bonaerense: 1) Juan Pablo Alberti, con 14 minutos, 43 segundos 997 milésimas; 2) Marcos Brugues; 3) Francisco Papaleo, a dos segundos 400/1000; 4) Juan Gamarra, a 3’ 501/1000; 5) Daniel Buratti; 6) Gustavo Milano; 7) Pablo Funes; y 8) Carlos Hernández.

Promocional 1100 cc: 1) Nicolás Finelli (Roberts/General Pinto), con 16’ 15” 411/1000; 2) Joaquín Quinteros; 3) Juan Gregoris, a cinco segundos 594 milésimas; 4) Gonzalo Adorno; 5) Sergio Galván; 6) Jonatan Sarmiento; 7) Daniel Maroscia, a 34 segundos 272 milésimas; y 8) Eduardo Bacaloni.

Monomarca: 1) Ignacio Padrani, con 20 minutos 39 segundos 120 milésimas; 2) Pablo Poggi; 3) Santiago Sbuttoni; 4) José Serafino, a tres segundos 826 milésimas y quien hizo la mejor vuelta de la final; 5) Parra Barbera; 6) Junior Solmi; 7) Marcelo Malkovich; 8) Alexis Andino; 9) Jorge Hepp; y 10) Juan Baigorria.

TC 850 cc: 1) Carlos Báez, con 19 minutos 11 segundos 282 milésimas; 2) Franco Chaparro; 3) Ezequiel Ortíz; 4) Sergio Díaz; 5) Pablo Maretti; 6) Mauro Monti; 7) Gastón Gasperini; 8) Carlos Rabanal; 9) Patricio Buroni; 10) Guido Forlano; 11) Oscar Carelle; 12) Muñoz Acuña; y 13) Jairo Rossi.

Turismo Pista 1600 cc: 1) Pablo Serra, con diez minutos 32 segundos 795 milésimas; y 2) Luis Del Río.

TC 4000: 1) Santiago Pasquale, con 14 minutos 31 segundos 984 milésimas; 2) Marcelo Ayala; 3) Juan Biglietti; 4) Gastón Araneta; 5) Pablo Arata; 6) Walter Tonno; 7) Martín Castillo; 8) Hernández-Hernández; y 9) Ramundo-Rossi.

TC del Norte:1) David Trotta, con 16 minutos seis segundos 477 milésimas; 2) Zazo-Kelly; 3) Salvio-Eraso; 4) Franco Peluzza; 5) Horacio Sánchez; 6) Garardo Luca; 7) Daniel Mateos; y 8) Oscar Usandizaga.

Papaleo quiere luchar por el campeonato

Al cabo de la competencia inaugural de la Fórmula Renault Bonaerense, el juvenil y ascendente piloto juninense Francisco Papaleo analizó con Democracia su debut en la temporada 2022 de la Fedenor. Dijo inicialmente: “El sábado inicié la temporada 2022 en el circuito ‘Emilio Reybet’ de la ciudad de Colón y ese mismo día participé de la clasificación, terminando en el quinto puesto con un problema en los frenos, que tratamos de corregir. Ya el domingo, en la serie, tras una buena largada llegué en el cuarto puesto y luego hice una buena final, defendiendo el puesto y siempre tratando de ir para adelante”.

Luego, Papaleo remarcó: “Logré terminar tercero en la final y así cerré un fin de semana que había comenzado complicado. Fue la primera carrera de la temporada y hay pequeñas cosas para corregir, pero sabemos que tenemos un auto competitivo, que nos va a permitir luchar por el campeonato”.

Finalmente, a la hora de los agradecimientos, Francisco destacó a “Paul y Mario Contreras, por el gran auto que me entregan, y a José Recalde por el excelente motor que me entregó. También agradezco a mi familia, por apoyarme en todo, y a los sponsors que me acompañan siempre”, cerró Papaleo.

____________________________________

Seguinos en Instagram