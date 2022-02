Gaspar Chansard y el chacabuquense Esteban Mancuso ganaron las carreras del TC Mouras

La tercera final de la temporada del TC Mouras se disputo ayer en el autódromo de La Plata y a pesar de los pronósticos, fue con piso seco y Gaspár Chansard hizo buen uso de su posición de privilegio en la grilla de partida con el Dodge de Las Toscas Racing.

El piloto surgido de la escuela de la Fórmula 3 Metropolitana, Blas Sefchek (Dodge), y el destacado piloto de Turismo Competición 2000, Nicolás Moscardini (Ford), se escalonaron detrás del santafesino, que fue contundente en su dominio, en una final que tuvo como característica general ser notoriamente más lineal que la de TC Pista Mouras.

Sefchek se acercó por momentos al Dodge verde y azul, pero nunca incomodó lo suficiente al joven de 18 años. Moscardini supo mantenerse en la última posición de podio, aunque siempre lejos de los punteros, sin arriesgar más de la cuenta sabiendo que no sería posible alcanzarlos. Thomas Micheloud (Ford), Amilcar Oliver (Dodge), Bruno Boccanera (Ford), Tomás Brezzo (Chevrolet), Maximiliano Vivot (Dodge), Joaquín Ochoa (Ford) y Jeremías Scialchi (Chevrolet), completaron las principales posiciones.

El chacabuquense Mancuso venció en el TC pista mouras

El piloto de Chacabuco, Esteban Mancuso apostó a poner en su Chevrolet gomas lisas, cuando la gran mayoría de sus rivales se la jugó por las ancorizadas y se impuso en la final del TC Pista Mouras tras largar undécimo.

Se convirtió en el 100º ganador en la historia de la categoría y en el que lo hizo tras partir desde posición más retrasada.

Con su éxito en el autódromo de La Plata, el piloto del SJ Racing se convirtió en el ganador más retrasado en la historia del TCPM y superó el récord de Mauricio Chiaverano (Chevrolet), quien el 8 de abril de 2018 se impuso tras largar décimo.

A raíz de una leve llovizna que hubo minutos antes de la largada, la carrera se puso en marcha con pista húmeda, tras dos vueltas previas y en fila india. La mayoría de los pilotos optó por las gomas ancorizadas.

Hubo dos excepciones: Mancuso y Franco Boncuero (Chevrolet), quienes largaron 11º y 21º, respectivamente.

Pero durante la carrera la lluvia no se hizo presente. Y el bicampeón de la Fórmula 3 Metropolitana empezó un implacable avance, con maniobras certeras y sin errores. Así fue que llegó a la punta en la 12ª vuelta, a cuatro vueltas de la bandera a cuadros.

Fue cuando doblegó la resistencia de Lucio Calvani (Dodge), quien partió desde la pole position y había liderado los primeros 11 giros.

“El equipo me dio un autazo y Luis Minervino, un gran motor. Arriesgamos a colocar las gomas lisas y tuvimos la suerte de que no se largara a llover. No sabía si me iba a dar el tiempo para llegar a la punta; además el sobrepaso acá igual es difícil”, sostuvo el chacabuquense Mancuso.

En cuanto a las series previas a la final, se corrieron con la pista prácticamente seca. Thomás Ricciardi (Ford) y Lucio Calvani (Dodge) ganaron de punta a punta.

Para el de Rosario fue su primera victoria parcial. Para el de Acebal (Calvani), quien se adjudicó el parcial más veloz, resultó la segunda batería ganada.

La próxima fecha del TC Mouras y del TC Pista Mouras, será la cuarta, el domingo 13 de marzo y con el autódromo “Roberto José Mouras” de La Plata nuevamente como escenario.