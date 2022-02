Junín se prepara para vivir a pleno el comienzo del Rally Federal 2022

Luego que fuera presentado oficialmente –en un acto realizado en el Salón de la Llama Olímpica del complejo deportivo municipal “General San Martín”-, se avanza en la organización de la competencia inaugural del campeonato de Rally Federal 2022, que se correrá por caminos de nuestro Distrito durante el primer fin de semana del venidero mes de marzo.

La prueba a concretarse en nuestro medio surgió por iniciativa del equipo Rally Team Junín y va a disputarse con el apoyo del Municipio, a través de la Dirección de Deportes que encabeza Claudio Fabián Yópolo.

Uno de los organizadores y habitual participante, José Luis Giannasi (competirá en la Clase N-1), destacó que “Será cumplir un sueño que tengo hace muchos años y que gracias a la gestión de Luis Chami y a la aprobación del intendente Pablo Petrecca, se hará realidad. Todo esto comenzó hace unos meses, cuando le propuse a Luis (Chami) traer el Rally Federal e inmediatamente me dijo que sí, así que nos pusimos a trabajar”.

Seguidamente, Giannasi confirmó que se “Va a correr los días viernes 4, sábado 5 y domingo 6 de marzo. El primer día, está previsto el Shakedown en el Parque Borchex, desde las 14.30 y aproximadamente hasta las 17.30 horas. Allí, el público podrá disfrutar en forma gratuita este gran espectáculo automovilístico, cumpliendo con todas las medidas de seguridad, así que desde ya le pedimos a la gente, como colaboración, que respete las medidas que se dispondrán y se ubiquen en forma segura. Será un evento importante y gratuito, por lo cual solicitamos la colaboración del público para que no invada los sectores por los cuales vamos a correr. Por la noche del mismo viernes se hará la Rampa de largada simbólica desde la Fuente del Milenio (San Martín y Sáenz Peña), donde los autos y pilotos van a poder apreciarse muy de cerca”.

Seguidamente, “Joselo” destacó que el campeonato de Rally Federal 2022, “Constará de diez fechas y se iniciará en Junín. Luego se va a correr en las demás fechas ya programadas, que serán por caminos de 9 de Julio, Bragado, Pergamino, Gualeguay, alguna fecha tal vez se realice en alguna localidad de Santa Fe (aún no está definido) y también en los clásicos lugares, como Rojas y Chivilcoy. Generalmente, en cada Rally hay un promedio de 70/80 autos participantes, entre todas las Clases, y las mismas son N-1, N-2, N-3, N-4, N-7, A, Junior y Maxi Rally”.

Una reconocida y amplia trayectoria

El piloto juninense cuenta con amplia y reconocida trayectoria y detallando la misma, manifestó inicialmente:

“Comencé en el año 1995 como piloto de Rally, con un Fiat 128, luego pase a un Fiat 147, al que destruí en Entre Ríos, y de allí pase al Turismo Pista 128. Anduve bien, pero la verdad es que la pista no me gustó y volví al Rally, con un VW Senda de la Clase A. Después de un par de años, debute en la N-Z con un Poin-ter, con el cual debuté y gane, mientras que al año siguiente salí subcampeón, ya que no pude correr en todas las pruebas del campeonato, faltando en las dos primeras fechas. A partir de allí, tuve un período con el Pointer y con un VW Gol, siendo con este último auto subcampeón y en el 2009 fui campeón. Luego armamos un Ford Ka para la Clase N-2, pero a partir de allí solo corrimos algunas carreras con mi equipo”.

Ampliando conceptos y sobre el furor que genera el Rally, José Luis consideró:

”Realmente, es una pasión, ya que el Rally Federal tiene la particularidad de correr por caminos rurales, no se necesita un circuito cerrado. Por eso, la entrada es libre y gratuita y también por ello, insistimos que el público se ubique responsáblemente, que lleve su asado y a su familia, pero que no invada los caminos por seguridad. También los espectadores -a diferencia de las carreras en pista-, pueden ingresar caminando al parque de asistencia y ver los equipos como trabajan y observar de cerca a los pilotos, que estaremos mezclándonos con ese maravilloso público. El parque de asistencia va a estar ubicado en el complejo deportivo General San Martín, en avenida de Circunvalación y allí pueden disfrutar de cerca esta actividad”.

Mucho por agradecer

A la hora de los agradecimientos, Giannasi expresó:

“En primer lugar a la Municipalidad de Junín, al intendente Pablo Petrecca, al secretario de Gobierno, Luis Chami y a personal de todas las Secretarías y Subsecretarías, como Seguridad, Turismo, Deportes, etc.; a la Policía Bonaerense, a los Bomberos de Junín; a toda la gente que está haciendo esto posible, como Walter y Nazareno, quienes con las máquinas viales están haciendo las chicanas, dejando los caminos en óptimas condiciones para desarrollar esta competencia. Por último, en forma particular, agradezco a mis sponsors, quienes me permiten cerrar el presupuesto para este año, para participar en todo el campeonato en la Clase N-1 con el nuevo VW Gol 1.6. Ellos son Aceros Perkusic, Corralón Don Emilio, Keto´s Iluminación, Climatización Corvalán, Zinguería 10 + 10, El Rodeo, Pinturería Alem de Lincoln y a mi hijo Bautista, quien será mi navegante y me va a acompañar, apoyándome junto a toda mi familia. También a quien fuera mi navegante y amigo y que perdió la vida el año pasado por Covid y cuyo nombre llevará la prueba: ‘Gran Premio José Alberto Oliverio’. A él le debo todo y le agradezco siempre enviando un beso al cielo, así que todo esto es por y para él”, cerró un emocionado José Luis Giannasi, experimentado piloto juninense del Rally Federal.

Completando sus conceptos para Democracia,”Joselo” destacó que “Al VW Gol le construyó la jaula Federico Zabala, de Rojas, y el armado íntegro y desarrollo es realizado por el Pigozzi Rally Team de Casilda (Santa Fe), con Facundo Pigozzi a la cabeza. Es un gran equipo, al que le agradezco de corazón todo el aguante que tuvieron para conmigo”, cerró José Luis Giannasi.