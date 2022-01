Federico Pérez: “Estoy cerrando lo presupuestario para poder competir en esta nueva temporada”

Federico Pérez aspira a que sea aún mejor que el pasado el año deportivo 2022, en el que volverá a incursionar en el TC Pick Up, categoría del automovilismo argentino que viene creciendo y ganando adeptos, entre los pilotos y el público que concurre a las carreras de esta divisional de la Asociación Corredores de Turismo Carretera.

El corredor juninense tendrá algunos días más para planificar la temporada, ya que la ACTC dispuso que la categoría de camionetas no inicie su campeonato el domingo 20 de febrero, sino que lo hará el domingo 13 de marzo.

Serán once carreras a lo largo del 2022 y al respecto, “Fede” Pérez señaló inicialmente, al ser entrevistado por Democracia:

“Para mí, la temporada 2021 fue buena, el balance muy bueno, con la posibilidad de haber terminado quinto en el campeonato, detrás de las dos Toyota del equipo oficial de la marca (conducidas por Andrés Jackos y Mariano Werner, 127 y 107 unidades, respectivamente), de la camioneta de Juan Pablo Giannini que fue campeona (con 143,5 puntos) y de la pick-up de Gastón Rossi (103,5), la Fiat oficial. No pudimos estar más arriba pero estuvimos muy cerca de lograrlo, así que haber terminado quinto en la Copa (con 89 unidades) fue muy bueno”, resaltó el juninense que tripuló la Ford Ranger N° 10 del equipo comandado por el entrerriano Omar “Gurí” Martínez.

Seguidamente, detalló que “Estamos trabajando para correr solo en TC Pick y continuamos con el mismo equipo, que incorporará dos nuevas camionetas. Una para Ayrton Londero y otra para Agustín Martínez, así que en lo personal, estoy trabajando mucho en el presupuesto. Aunque mi presencia no está aún confirmada totalmente, sé que habrá apoyo de varias empresas, así que estoy cerrando todo lo presupuestario para poder competir en esta nueva temporada”.

Luego de manifestar que “Al motor de mi camioneta le faltaba un poco más de potencia en las últimas carreras, un poquito más, y en eso trabajaremos”, Pérez hizo llegar “Un agradecimiento a todos los que me dan una mano, a los que estuvieron y a los que van a estar”, señaló.

Completando la entrevista con Democracia, Federico Pérez se refirió a su trabajo profesional como periodista deportivo especializado en automovilismo:

“Todavía no cerré el acuerdo económico, pero ya empecé a trabajar, con la primera carrera del TC Mouras. La idea es seguir trabajando con las categorías de la ACTC, especialmente con el Turismo Carretera, por las señales de la TV Pública y Depor´TV”, completó el deportista de nuestra ciudad.





Un nuevo equipo en la categoría

Un nuevo equipo se sumará a las TC Pick Up desde esta temporada, la del cuarto campeonato argentino, contando con el apoyo de la red de concesionarios Ford.

Se trata del Team Ford Ranger, que representará a Ford con tres pilotos: Juan Bautista De Benedictis (34 años), Luciano Ventricelli (40) y Javier Jack (38). La flamante escuadra presentó ya a dos de sus tres camionetas, en el marco del “Sponsor Day” que se realizó en el autódromo “Roberto Jose Mouras” de La Plata.

No es el primer proyecto de este tipo que lidera “Lucho” Ventricelli, ya que en 2018, el campeón 2012 de TC Pista conformó el Ford Camiones Surcam, que lo tuvo como piloto del Turismo Carretera junto al uruguayo Mauricio Lambiris.

Aquella vez, ambos autos estaban bajo la conducción del equipo “Gurí Martínez Competición” y ahora, cada piloto tendrá su propia ingeniería y sus propios mecánicos.

Si compartirán la motorización, ya que Guillermo “Rulo” Pianca estará a cargo de la preparación de los tres autos multiválvulas.

Luciano Ventricelli (7 carreras) y Javier Jack (2) corrieron este año en TC Pick Up. En cambio, Juan Bautista De Benedictis concretará en 2022 su debut en la divisional, en la cual corre su hermano, Franco De Benedictis con una Ranger del Dole Racing.

“Jonito” fue el último piloto en sumarse al proyecto del Team Ford Ranger y el mayor de los De Benedictis es el “gran piloto” que buscaba sumar Ventricelli para “para darles batalla a las Toyota y los grandes equipos que hay” en la categoría.

No obstante, el impulsor del proyecto deslizó que podría incorporarse otro corredor de la misma jerarquía que el piloto necochense y que también está compitiendo en el TC.

“Creo que demostramos tener un gran potencial en el equipo. Yo estoy ‘viejito´ y fuera de training pero en la última carrera (el “Premio Coronación” en San Juan) terminé quinto. Si un piloto que esté bien afilado se sube a mi camioneta, tendría que estar en condiciones de ganar de entrada”, anticipó a colegas del programa “Vuelta Previa” el citado Ventricelli.



La postergación del campeonato

La categoría de camionetas no comenzará su campeonato el 20 de febrero y postergó su primera fecha, de las once competencias del año, hasta el 13 de marzo.

Así, el inicio del cuarto campeonato argentino de TC Pick Up 2022 se postergará por tres semanas y arrancará el domingo 13 de marzo en el autódromo “Roberto Mouras” dela Plata, escenario que tendrá a seis competencias del certamen, mientras que las restantes serán en diferentes circuitos del país.