Ponce de León: “El balance no fue bueno pero sirvió para acumular experiencia”

El experimentado y talentoso piloto juninense, Gabriel Fernando Ponce de León, luego de cerrar su año deportivo, se tomó algunos días de descanso y ya volvió al ruedo, preparándose para una temporada 2022 en la que espera ser gran protagonista en las pistas.

Con la pasión que siempre le pone, junto al resto de su familia bien “fierrera”, “Gaby” trabaja para tratar de tener un auto bien competitivo, que le permita pelear por los primeros puestos de la máxima categoría del automovilismo nacional, el Turismo Carretera, que lo tiene como protagonista desde hace varios años.

Lo hace con gran esfuerzo personal y de su núcleo familiar y para este 2022 cerró acuerdo con la escudería G-129 que encabeza su excompañero Mauro Giallombardo, en el Lincoln Sport Group que comandaba el escribano Hugo Cuervo desde la vecina ciudad.

Entrevistado por Democracia, Ponce de León reconoció inicialmente que “El balance deportivo del 2021 no fue bueno, pero nos sirvió para seguir acumulando experiencia y aprender, especialmente con los motores, ya que en ese rubro nos fue bastante bien al hacerlos mi viejo (Roberto, ‘Pity’) y mi hermano (Mariano) y seguiremos así”.

Luego de confirmar que solamente correrá este año en Turismo Carretera, “Gaby” destacó:

“Esperemos ser protagonistas y estar en la pelea del campeonato, con el equipo que formamos en conjunto con Mauro Giallombardo, con mi hermano como chasista y con los motores que preparan mi papá y Mariano”.

En cuanto a lo seguramente más difícil en la actualidad para todo piloto y equipos, lo económico, el “León de Ford” manifestó que “Al presupuesto lo vamos a trabajar en conjunto con el otro equipo (el de Giallombardo). Por eso fue la unión, para potenciarnos en el presupuesto y poder tener un equipo con dos autos y ser más competitivos”.

Finalmente, tras manifestar que “tener dos autos en un equipo siempre es importante, se trabaja mejor el fin de semana y se pueden hacer pruebas comparativas. Además, Mauro tiene gran parte del sponsoreo que a mí me ayudaría bastante”, Gabriel informó:

“El auto se desarmó por completo y se están haciendo algunos cambios, para poder probarlo previo al inicio de campeonato de Turismo Carretera”, completó el reconocido piloto de nuestra ciudad, quien tiene 42 años, casi dos décadas compitiendo en T.C. y ya acumula 303 carreras en la máxima categoría del automovilismo argentino.



Mauro Giallombardo opinó de la fusión con Gabriel Ponce de León

Así planteadas las cosas, queda claro que Ponce de León tendrá atención en el taller y en pista a cargo de los mecánicos del Escudería G-129, mientras que el ingeniero de pista seguirá siendo su hermano Mariano.

En cuanto a la motorización, continúa como responsabilidad de su papá Roberto (“Pity”) y de su hermano y sobre el particular, Mauro Giallombardo aclaró:

“Si andan los motores de Ponce de León, usamos esos. De lo contrario, cambiamos”, algo que el equipo conjunto irá evaluando con el paso de las fechas y de las carreras.

Giallombardo y Ponce de León aunaron recursos y experiencia para disputar esta temporada de Turismo Carretera. “La Rana”, dueño de la Escudería G-129, dio detalles a colegas de “Solo TC” sobre la fusión deportiva con el piloto juninense.

Sin dudas, se busca potenciar a este team con la incorporación del experimentado piloto juninense y con la continuidad confirmada de Nicolás Trosset sobre el otro Ford del mismo equipo.



“La Rana” Giallombardo destacó, sobre las bases del acuerdo logrado, que “En esta fusión, Gabriel aporta básicamente el auto, los motores y la ingeniería de su hermano, Mariano. Por mi parte, además del taller, la logística y los mecánicos, sumo mi rol comercial para redondear los presupuestos”, dijo el expiloto y propietario del equipo.

Previo a la primera fecha del campeonato 2022 del Turismo Carretera, pactada para el domingo 13 de febrero en el autódromo de Viedma, el team va presentar en “sociedad” a los dos Ford, que irán decorados iguales y compartirán auspiciantes y logística.

Pero esta unión, para Mauro tiene también un propósito en el plano deportivo, explicando que “Lo que busco con Ponce de León es tener un piloto con experiencia, que sepa claramente cómo hacer andar rápido un auto de carreras. Que pueda rápidamente poner a punto los autos”, dijo “La Rana”, quien compartió equipo con el juninense cuando el oriundo de Bernal (Buenos Aires) salió campeón de Turismo Carretera en la temporada 2012, con el Lincoln Sport Group.

Recordó que “Cuando salí campeón, Gabriel fue el tester del equipo de Hugo Cuervo y yo el velocista. Ahora busco eso, que Ponce de León aporte la experiencia para desarrollar los Ford, y que Trosset (30 años) sea el piloto joven, rápido y agresivo del equipo”, explicó Giallombardo sobre el rol que proyecta para los dos pilotos de su team.

Seguidamente, Giallombardo aclaró que “Si andan los motores de Ponce de León, usamos esos. De lo contrario, cambiamos”, referenció sobre lo que se irá evaluando con el paso de las fechas.



Nicolás Trosset y Nicolas Moscardini

Por su parte, Nicolás Trosset afrontará su segundo año consecutivo junto al equipo G-129. La única novedad técnica para el piloto de la vecina ciudad de Arrecifes es que este año contará con la atención en los motores de Miguel Franco.

En tanto que la dirección técnica del Ford del arrecifeño seguirá siendo de Federico Raffo y la ingeniería en pista de Guillermo Garófalo, estando actualmente en armado un auto cero kilómetro para Trosset.

Este, reconoció a Solo TC que “Estoy contento con la llegada de Gabriel (Ponce de León), porque nos suma experiencia, teniendo en cuenta que yo soy nuevo con la marca. Se puede lograr una buena combinación”.

Además, para el campeonato del TC Mouras, el G-129 sumó en 2022 a Nicolás Moscardini, quien viene de competir en el Súper Turismo Competición 2000.

Pero la escudería que encabeza “La Rana” tiene otro auto que le gustaría sumar a las categorías escuelas y por ello, Mauro Giallombardo está trabajando en conseguir el segundo piloto.