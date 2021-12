Kevin Candela, se consagró en el TC Pista

El bragadense Kevin Candela se consagró este domingo como nuevo campeón de TC Pista, y obtuvo el ascenso al Turismo Carretera, tras obtener una ajustada e importantísima victoria en la última final de la Copa de Plata, disputada en el autódromo San Juan Villicum.

Candela, con un Ford, se impuso por solo diez milésimas de distancia sobre el Dodge de Lautaro de la Iglesia, otro de los pilotos que pretendía alcanzar la corona de la categoría. El piloto de Bragado, que en agosto había obtenido su primer triunfo en TC Pista, en este mismo escenario, sacó así una mínima diferencia de un punto sobre su escolta, que le permitió festejar por primera vez en el automovilismo nacional, con 29 años.

“La sufrí muchísimo, me salvó el pace car porque estaba complicado con los frenos. Después se me vino mucho Lauti y en la última vuelta me cuidé de más y por eso se metió bien, pero se nos terminó dando”, manifestó Candela en declaraciones a Campeones.

El podio del TC Pista en San Juan lo completó Agustín De Brabandere, conductor de un Ford con el que peleó esa tercera ubicación junto a Elio Craparo, también usuario de la marca del óvalo.

Matías Canapino, quien llegó a esta fecha decisiva como líder de la Copa de Plata, sufrió un trompo en el cuarto giro y perdió allí todas las posibilidades de consagrarse, porque tuvo que entrar a boxes a reparar el auto.