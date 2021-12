Viajaron los alumnos de la Escuela Técnica N° 1 que participarán de la competencia de autos eléctricos

Los alumnos de la Escuela de Educación Secundaria Técnica N°1 “Antonio Bermejo” fueron despedidos por familiares, allegados y directivos de la institución, y emprendieron el viaje rumbo a Capital Federal para disputar una nueva edición de esta competencia ecosustentable.

También, autoridades del Gobierno de Junín se acercaron a felicitar a todos los integrantes del equipo y los profesores por el gran trabajo realizado en estos meses y el compromiso que pusieron para llegar a tiempo.

Luego de saludar y desearles éxito a cada uno de los integrantes del Team, la Dra. Agustina De Miguel, secretaria de Gobierno comunal, manifestó: “Estuvimos en el Industrial hace unos días, junto con la directora de Educación y al director de Seguridad, con quienes vimos el auto, y estamos fascinados por volver a acompañarlos. Destacamos también la presencia por segunda vez consecutiva de una mujer en el grupo, en este caso Selene Sarmiento, y el apoyo de los padres que tienen hijos estudiando en esta escuela”.

Agregó luego que “El Industrial tiene características que lo hacen diferente al resto de las Escuelas de Junín, uno cuando ingresa aquí siente ese espíritu distintivo vinculado a la creatividad y el empuje. Son chicos que hacen horas extras curriculares porque realmente hay una pasión que los moviliza y eso se siente plenamente con este Desafío Eco-YPF”, destacó.

La funcionaria también señaló que “Este Colegio ya quedó en la historia de esta competencia, pero año tras año se suman nuevos desafíos y eso es fundamental. Los chicos le ponen toda la garra y el conocimiento para participar, más allá de los resultados finales que son un plus que no se los quita nadie. No obstante, el Gobierno de Junín encabezado por el intendente Petrecca les manda un gran afecto a todos los directivos, profesores y estudiantes del Colegio”.

Conceptos de los miembros del team

A su turno, la única integrante mujer del equipo que representará a Junín, Selene Sarmiento, expresó: “Siento muchos nervios en estos momentos y ansias por competir, nos preparamos con todo el equipo de la mejor manera y sabemos que vamos a dar todo lo que esté a nuestro alcance. Más allá de los resultados finales, el objetivo es disfrutar de una competencia como esta porque es lo que verdaderamente importa”.

Además, la integrante del Team local dijo: “En mi caso fue bastante complicado coordinar con el equipo porque no soy del mismo curso que ellos, por lo que también tenía que estar con el tema de las materias y con el taller que demandaba bastante sacrificio. No obstante, fue un gran aprendizaje y nos acomodamos bien a los horarios y tiempos para terminar el auto”.

Otro de los componentes del equipo, Joaquín Mussi, destacó: “Tenemos muchas expectativas puestas en esta carrera, es un desafío hermoso del que tenemos la suerte de participar todos los años y en este año en particular nos tocó a nosotros. Quiero agradecer a todos mis compañeros, somos 16, quienes trabajamos todo el año de forma incansable, en horario curricular y extracurricular para terminar el auto y poder correr este fin de semana”.

Para completar, Mussi dijo: “También queremos agradecer a todos los sponsors, al Automóvil Club de Junín que nos prestó el autódromo para entrenar todos los días, que fue muy importante para todos y ojalá salga todo de la mejor manera”, afirmó.

Por último, José María Gutiérrez, papá de Iñaki, uno de los pilotos que forma parte del equipo, consideró: “Es realmente muy lindo ver todo el sacrificio y esfuerzo que le ponen, no tienen horario y se dedican absolutamente a esto porque es una pasión para ellos. Iñaki entró en segundo año al colegio para participar de este desafío y lo está viviendo a full, igual que nosotros”, cerró Gutiérrez.





El equipo

El Team de la Escuela Técnica N° 1 está así conformado:

Coordinadores docentes: Fernando Marcilla y Lucas González.

Departamento técnico: Francisco Lapietra; Ayrton Pelegrín; Joaquín Mussi; y Facundo Albergamo.

Equipos de constructores: Chasis, dirección y frenos: Iñaki Gutiérrez; Ramiro Gabelli; Agustín Garrido; Ramiro Tilbe; Francisco Lapietra; Ángel Ballerini; Joaquín Escudero; y Ulises Belmonte.

Carrocería: Facundo Albergamo; Ramiro Gabelli; Santiago Gargiulo; Valentino Móbbili; Oliver Sarmiento; Joaquín Mussi; y Ayrton Pelegrín.

Equipo de boxes: Jefe de equipo, Joaquín Mussi; Pilotos, Iñaki Gutiérrez, Facundo Albergamo y Selene Sarmiento; y mecánicos, Ángel Ballerini y Agustín Garrido.