Guerra de nervios entre Hamilton y Verstappen

Max Verstappen (Red Bull) y Lewis Hamilton (Mercedes) vivirán este fin de semana la penúltima “batalla” por la conquista del título de la Fórmula 1. Y lo volverán a hacer en un trazado nuevo como el veloz urbano de Jeddah, escenario del Gran Premio de Arabia Saudí.

Ocho puntos apenas separan a Verstappen de Hamilton, cuando sólo restan dos carreras (la última será en el circuito de Yas Marina, en Abu Dhabi) para poner fin a la temporada de F1 más disputada de los últimos años.

“Estoy más relajado que nunca. Recuerdo cómo fue mi primer campeonato e incluso el segundo y tercero, con las noches de insomnio y todo ese tipo de cosas. Ahora estoy mucho más seguro de mí mismo”, advirtió Hamilton”.

Por su parte, Verstappen replicó que “creo que es algo natural cuando uno esta en la etapa de mi carrera, ya que me encuentro mejor preparado de lo que estaba antes. Es una progresión natural. Además me siento mucho mejor preparado y con más experiencia, que cuando arranqué en la Fórmula Uno. No creo que eso haga una gran diferencia, porque de lo contrario ya se habría demostrado a lo largo de la temporada”.

Claro que Verstappen podría terminar como campeón el domingo. El piloto neerlandés obtendría el título en el caso de suma una diferencia de 17 puntos sobre el británico.

Como quedó dicho, Verstappen le lleva ocho puntos de ventaja a Hamilton (351,5 sobre 343,5) y necesitará ganar con vuelta rápida y que el británico no mejore un sexto puesto.

Otra posibilidad para coronarse será si vence Verstappeny Hamilton no supera el séptimo lugar o si el neerlandés termina segundo con el giro rápido y el de Mercedes no mejora la décima ubicación.

La actividad del Gran premio de Arabia Saudita comenzará hoy a las 10:25 (hora de nuestro país) con las primeras prácticas.

En la jornada de mañana a las 13:55 se llevarán a cabo las pruebas de clasificación y el domingo la carrera se largará a las 14 (de Argentina). La señal de cable ESPN y Star+ se encargarán de la televisación de todo lo que suceda en el circuito de Jeddah.