El juninense Federico Pérez luchará hasta el final por el campeonato de TC Pick Up

Las categorías TC Pick Up, TC Mouras, TC Pista Mouras y Fórmula 3 Metropolitana cierran el año este fin de semana en el autódromo El Villicum de San Juan.

Mariano Werner llega a la última fecha liderando el campeonato de TC Pick Up con apenas un punto de ventaja sobre Juan Pablo Gianini. Andrés Jakos está tercero a la expectativa, a 15 puntos, seguido de Pezzuchi a 26 del líder, Gastón Rossi también a 26 y el juninense Federico Pérez, a 30 unidades con la Ford Ranger N° 10 del Gurí Martínez Competición.

"Voy a San Juan con ganas, con muchas ganas", dijo "Fede", sabiendo que habrá 63 puntos en juego (esta última fecha otorga puntaje y medio y deberá ganarla, condición para ser campeón) y por lo tanto, además de los mencionados, Rodríguez, De Benedictis, Martínez, De Carlo, Mazzacane, Chapur, Miserda y Jalaf tiene chances matemáticas el de nuestro medio.

También compite Franco Morillo, con la Fiat Toro N° 64 del equipo Octanos, ubicándose 19° en el campeonato, con 155 unidades, sin estar entre los participantes de la "Copa Shelll" que definirá al campeón, estando la final de mañana domingo prevista para las 14.15, a 15 vueltas o 30 minutos como máximo.

"Está andando bien la camioneta, se nos viene escapando por una u otra cosa, por mala suerte. Esperemos que este fin de semana se termine de redondear una buena actuación", dijo Morillo a Democracia.

En el primer entrenamiento, el más veloz fue Juan Pablo Gianini, con 1'51"192/1000 y Pérez se ubicó tercero, a 328 milésimas, en tanto que Franco Morillo se ubicó 28°, a 16'136/1000.

Repitió Gianini en el segundo entrenamiento, con 1'49"521/1000, seguido por Facundo Chapur, a 168/1000 y Ricardo Risatti, a 310/1000. Federico Pérez termino décimo, con 1'51"036/1000, a un segundo 515 milésimas, y Morillo se ubicó 29°, a 2 segundos 33'856/1000.

Otras categorías

En TC Mouras y TC Pista Mouras se repartirán 70,5 puntos. Marcos Quijada lidera el campeonato de TC Mouras con 31 unidades de ventaja sobre Jeremías Olmedo. Tobías Martínez, Bundziak, Brezzo, Azar, Gandulia y Pilo todavía sueñan con el título.

En el TC Pista Mouras Gaspar Chansard le lleva 20,5 puntos a Franco Deambrosi y 34 a Gerónimo Gonnet. Detrás están: Ochoa, Schialchi, De Bonis, Piñeiro, Bracco, Meichtri y Morán.

Mientras que en la Fórmula Metropolitana todo estará reducido a dos nombres, Esteban Mancuso y Blas Sefchek.

El piloto de la vecina ciudad de Chacabuco reúne 468 puntos y le lleva 23 al pampeano de Eduardo Castex con 61 en juego.

La programación

Las actividades en pista para las TC Pick son estas:

Horarios/Actividades en pista

9.40 a 10/1° entrenamiento TC Pick Up Grupo B

10.05 a 10.25/1° entrenamiento TC Pick Up grupo A.

11.47 a 12.07/2° entrenamiento TC Pick Up, grupo B.

12.10 a 12.30/2° entrenamiento TC Pick Up, grupo A.

15.35 a 15.43/Clasificación TC Pick Up, grupo C.

15.46 a 15.54/Clasificación TC Pick Up, grupo A.

15.57 a 16.05/Clasificación TC Pick Up, grupo B.

(Grupos A y B los integran los pilotos de la Copa Shell).