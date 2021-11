Fue presentado el auto eléctrico de la Escuela Técnica N° 1 "Antonio Bermejo"

En el patio de la Escuela de Educación Técnica N° 1 se concretó la presentación de auto eléctrico que competirá en el Desafío Eco-YPF 2021, ya que tras la pandemia del coronavirus, este año volverá a realizare, luego del "parate" del 2020.

Será entre los días sábado 4 y domingo 5 de diciembre en el autódromo "Oscar y Juan Gálvez" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, escenario donde se realizará el denominado Campeonato Nacional de Vehículos de Emisión Cero", el ya tradicional “Desafío Eco-YPF" 2021.

El intendente Pablo Petrecca participó del acto, junto a personal directivo y docente, auspiciantes, familias y autoridades educativas.

El jefe comunal manifestó que “Para nosotros, como Gobierno, es un orgullo poder acompañarlos, porque representan a Junín y llevan la bandera de la educación pública. Incluso en su momento tuvieron la posibilidad de viajar a Inglaterra y ahí estuvimos todos para apoyarlos. Acá hay disciplina, hay constancia, equivocaciones, pero se vuelve a intentar y hay superación, porque año a año se presenta un mejor auto. La educación es el principio y el fin y cuando uno encuentra personas comprometidas como David (Camps) y los chicos, el resultado está a la vista”, finalizó.

Por su parte, el director de la escuela, David Camps, manifestó: “En un año tan particular, realmente era un desafío. Y en nombre de Pablo Petrecca quiero agradecer a todo su equipo por estar siempre. Nosotros hacemos educación pública y tratamos de llegar a todos. Este proyecto lo vamos a sostener porque los chicos logran cosas que muchas veces los adultos no logramos. Son el motor y el motivo para hacer esto. Este es el octavo prototipo que hacemos y queremos que Junín se conozca por este trabajo”.

Para finalizar, expresó: “La educación lo es todo y más en estos años que nos tocó vivir. Estábamos en burbujas y parecía que el auto no se iba a poder hacer, pero acá estamos. Desde el año 2013 que venimos sosteniendo este proyecto y también se debe a que tocamos puertas y ninguna se cierra. Esto hace que siempre vayamos para adelante. Tener al Municipio al lado nuestro es fundamental y no solo con el Desafío Eco, sino también en el trabajo de infraestructura y en el día a día. Por eso el agradecimiento es muy grande para el Municipio”.

El equipo

El equipo de trabajo que pondrá en pista el auto de la ENET N° 1 juninense está así conformado:

Ccoordinadores docentes: Fernando Marcilla y Lucas González.

Departamento técnico: Francisco Lapietra; Ayrton Pelegrín; Joaquín Mussi; y Facundo Albergamo.

Equipos de constructores: Chasis, dirección y frenos: Iñaki Gutiérrez; Ramiro Gabelli; Agustín Garrido; Ramiro Tilbe; Francisco Lapietra; Ángel Ballerini; Joaquín Escudero; y Ulises Belmonte.

Carrocería: Facundo Albergamo; Ramiro Gabelli; Santiago Gargiulo; Valentino Móbbili; Oliver Sarmiento; Joaquín Mussi; y Ayrton Pelegrín.

Equipo de boxes: jefe de equipo, Joaquín Mussi; Pilotos, Iñaki Gutiérrezm Facundo Albergamo y Selene Sarmiento; Mecánicos, Ángel Ballerini y Agustín Garrido.

Buenos antecedentes

Recordemos que en anteriores ediciones, la Escuela de Educación Técnica N° 1 "Antonio Bermejo" fue campeona del "Desafío Eco YPF" 2017, coronándose con el auto alistado por alumnos de sexto año automotores, también en esa ocasión en el autódromo capitalino y con unos mil participantes de todo el país.

Nuevamente, los alumnos del establecimiento de calle Lebensohn van a participar del Desafío Eco 2021 para autos eléctricos, buscando destacarse como en ediciones anteriores de esta prueba, en las que fueron grandes protagonistas.

Ya comenzó el "EcoFan" y con ello, se inició otra carrera, la de conseguir votos. Por ello, quienes quieran apoyar al grupo de la EES N° 1 juninense deben ingresar a facebook.com/desafioeco y buscar la foto del auto N° 61 del team de nuestro medio.

Tras ello, hay que darle un "Me gusta" para así votar a la que es la Escuela 61 EEST N°1 Junín, destacándose que los tres establecimientos más votados adelantarán cinco posiciones en la grilla de largada de la competencia Endurance.

Además, el team ganador recibirá una beca de parte de la organización, por la inscripción al próximo campeonato.

La competencia

El campeonato Desafío Eco-YPF 2021 consiste en un grupo seleccionado de escuelas técnicas de todo el país cuyos estudiantes diseñan y construyen un automóvil eléctrico, alimentado por baterías.

Los alumnos probarán sus habilidades estratégicas y conductivas en una serie de competencias que otorgan puntos para el campeonato antes mencionado.

El espíritu de la competición es el de inculcar a los estudiantes nociones básicas del cuidado del medio ambiente y, en particular, promover el aprendizaje integrado utilizando principios científicos, conceptos matemáticos y sistemas tecnológicos.

Pero principalmente el de motivar y educar a los estudiantes en la investigación, diseño, producción y trabajo en equipo.

Los protagonistas del proyecto son los alumnos de séptimo año Automotores, a los que se suma la colaboración de los alumnos de 7° año Electrónica, quienes con su juventud y su afán de aprender y progresar, fueron los motores para que los adultos nos involucráramos en este sueño tan hermoso.

En este certamen, los estudiantes diseñan y construyen, con la guía de sus profesores y la fiscalización de técnicos especializados, automóviles ecológicos, alimentados por baterías eléctricas, capaces de recorrer la mayor distancia posible en un tiempo determinado. Una vez construidos sus prototipos los estudiantes compiten entre sí en una serie de competencias.

Para esta edición 2021 del “Desafío Eco-YPF”, se convoca a la participación de escuelas secundarias técnicas estatales, las cuales reciben la entrega de los kits de equipamiento necesarios para el armado de los automóviles.

En esta competencia ganan aquellos equipos que administran mejor la energía de sus vehículos ecológicos, despertándose el interés, la investigación y el desarrollo en tecnologías de transportes alternativos, no contaminantes, en estudiantes y docentes de la modalidad Técnica.

"Integrar esta categoría, ser parte de la organización y trabajar para que muchos alumnos, estudiantes técnicos, puedan participar, es un gran orgullo para la institución", señalaron desde el establecimiento.

“Desafío Eco” es una posibilidad muy cercana para formar un equipo, trabajar con un plan, estudiar sus variables y poner en práctica esos conocimientos. Son meses de desarrollo en los que se comparte una misma pasión y donde se piensa y se hace rodar un auto, producto de un proyecto colectivo, con la esperanza de verlo ganador, trabajando con las nuevas tendencias de la industria automotriz mundial y con los sistemas de energías renovables y limpias.

Además, señalaron desde la EET N° 1 que "Se trabaja en conjunto, del mismo modo que lo hacen los grandes equipos de Fórmula 1, conformados por diseñadores, constructores, pilotos y jefes de equipo. Entendemos que este proyecto ha de ser parte de sus vidas para siempre.

No hay manera de olvidar este comienzo en la construcción de un prototipo eléctrico, ni existe otro modo de practicar el automovilismo de manera más integral que pensando, desarrollando y construyendo cada pieza de sus autos", completaron.

Detalle de pruebas y el historial de las ediciones anteriores

El campeonato argentino “Desafío Eco-YPF" 2021 consta de cinco competencias con características diferentes, con este detalle:

Carrera N° 1: Picadas de 1/8 de milla.

Carrera N° 2: Setup Challenger.

Carrera N° 3: Sprint Femenino.

Carrera N° 4: Flaying Lap.

Carrera n°5: Endurance.

En cuanto al historial de la participación de la "Antonio Bermejo" en ediciones anteriores, este es el detalle:

Año 2013: en Puerto Madero, 4° puesto; en San Isidro, 8° posición; en Potrero de los Funes, 7°, obteniendo el tercer puesto en el campeonato y el premio al "Mejor diseño".

Año 2014: en Rafaela, 9° puesto; en Concordia, 10° y en el mismo trazado, novena posición. Finalizó en el noveno puesto en el campeonato y obtuvo otra vez el premio al “Mejor diseño”.

Año 2015: en el autódromo de Buenos Aires, se abandonó la carrera; en Termas de Río Hondo, 10° puesto; en Toay (La Pampa), 36° posición; en el circuito callejero de Balcarce, 5° puesto en pista y posterior exclusión. Se finalizó 32° en el campeonato.

Temporada 2016: en Tigre, primera carrera, 22° puesto; en la segunda prueba en el circuito tigrense, 6° puesto; en el 1/8 de milla, 3° puesto; y siempre en Tigre, en la Endurance , 17° ubicación.

Se terminó undécimo en el campeonato y nuevamente quedó para el team juninense el premio “Mejor diseño”.

Año 2017: en Buenos Aires, Flyng Lap, 11° puesto; en el Flyng Lap II, 22° ubicación; en el 1/8 de milla, 7° puesto y -siempre en Buenos Aires- segunda ubicación en el Endurance y pole position,

Así se coronaron primeros en el campeonato y se repitió el premio al “Mejor diseño”.

Green Power en Puerto Madero de Buenos Aires, en 2015, con el Grand Prix Fórmula E, primer puesto.

Grand Prix International “Aintree Heat” de Liverpool, Inglaterra, en 2018: Premio “Spirit of Green Power”; Categoria IT 24 Kit Cars, segundo puesto; en la categoría IT 24, sexto puesto en la general; en la categoría Rookie, primera posición.

Año 2018: Flaying Lap, décimo puesto; Setup Challenge, cuarta posición; Picadas de 1/8 de milla, undécimo lugar; y Endurance, tercer puesto.

Año 2019: Flying Lap, cuarto puesto; Picadas de 1/8 de milla, 13° lugar; Setup Challenge, puesto 46°; y Sprint Femenino, undécima posición.