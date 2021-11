En Top Race Series, el juninense Lucas Gambarte lleva su ilusión a San Juan

Entre el viernes 19 y el domingo 21, el Top Race con sus tres categorías correrá por primera vez en el circuito San Juan-Villicum, por la novena fecha del campeonato 2021 en la que se empezarán a definir los pilotos aspirantes al título, tanto en el V-6 como en el Series y en el Junior.

En esta nueva cita del certamen, el TRV6 tendrá una fecha especial con una carrera larga que tendrá recarga de combustible y un tiempo de 40 minutos más una vuelta. La estrategia de los equipos en el sector de boxes será clave para conseguir el resultado esperado.

Está quinto en el campeonato

El Top Race Series, con el juninense Lucas Gambarte como uno de sus protagonistas, realizará una competencia regular con una clasificación Sprint a siete vueltas y una final a 25 minutos más una vuelta.

Cumplidas ocho carreras de las diez del certamen, lidera Diego Verriello, con 146 puntos, escoltado por Nicolás Palau, con 135; Oscar "Zapallito" Sánchez, con 120 (los tres ya ganaron); Miguel Otero, con 114 y el juninense Lucas Gambarte con 97 unidades acumuladas a bordo del Ford N° 113, los dos últimos citados aún sin victorias, condición indispensable para coronarse.

Por su parte, el Top Race Junior afrontará una fecha especial con invitados la cual contará con una clasificación para titulares y otra para invitados, una carrera clasificatoria y una carrera final cada una a 20 minutos más una vuelta.

La programación

Estos son los horarios de las tres categorías del Top Race en el autódromo de San Juan:

Viernes 19:

130 a 13:20: Top Race Series – Entrenamiento no oficial.

13:25 a 13:55: Top Race Junior – Tanda de entrenamientos comunitaria (titulares e invitados).

14 a 14:20: Top Race – Entrenamiento no oficial.

14:40 a 14:55: Top Race Series – Entrenamiento no oficial.

15:05 a 15:35: Top Race Junior – Tanda de entrenamientos comunitaria (titulares e invitados).

15:40 a 16: Top Race – Entrenamiento No oficial.

16:20 a 16:45: Top Race Series – Entrenamiento I Grupo A.

16:50 a 17:15: Top Race Series – Entrenamiento I Grupo B.

17:25 a 17:55: Top Race Junior – Entrenamiento I.

18:05 a 18:30: Top Race – Entrenamiento I.

Sábado 20:

9 a 9:20: Top Race Series - Entrenamiento II Grupo A.

9:25 a 9:45: Top Race Series – Entrenamiento II Grupo B.

9:55 a 10:25: Top Race Junior - Entrenamiento II.

10:35 a 10:55: Top Race – Entrenamiento II.

11:30 a 11:40: Top Race Series – Clasificación Grupo A.

11:45 a 11:55: Top Race Series – Clasificación Grupo B.

12:00 a 12:05: Top Race Series – Clasificación del 1° al 5°.

12:25 a 12:35: Top Race Junior – Clasificación titulares.

12:50 a 13: Clasificación invitados.

13:45 a 14: Top Race – Clasificación.

15:05: Top Race Junior – Carrera Clasificatoria 20 min. + 1 vuelta.

15:55: Top Race Series – Sprint a siete vueltas.

16:35: Top Race – Sprint a siete vueltas.

Domingo 21:

10:05: Top Race Junior – Carrera final 20 minutos + 1 vuelta.

10:55: Top Race Series – Carrera final 25 minutos + 1 vuelta.

11:53: Top Race – Carrera final a 40 minutos + 1 vuelta.