Werner, imbatible, ganó en Viedma y Morillo debió abandonar por problemas en los frenos

Mariano Werner (Toyota Hilux) y Juan Pablo Gianini (Ford Ranger), dos candidatos al título, largaron desde la primera fila en Viedma. Show asegurado, sin dudas, y así fue: el paranaense pudo mantener la cuerda en el arranque. El piloto del Toyota Gazoo Racing, como lo viene demostrando fecha tras fecha, posee un potencial increíble. Y ayer no fue la excepción. Pero su inmediato perseguidor en la competencia, Gianini, no se dio por vencido.

En las primeras vueltas, el de Salto se acercó cada vez más. Intentó, en varias ocasiones, obtener succión en la recta principal y buscar el hueco para el avance. También probó en múltiples oportunidades en la última curva del circuito. Y no sólo eso, sino que a la disputa se sumaron Andrés Jakos (3°), Facundo Chapur (4°) y el Gurí Martínez (5°). Lamentablemente, al cabo de la octava vuelta, el piloto cordobés sufrió la rotura del motor de su Nissan Frontier.

Por su parte, el piloto juninense, a raíz de una falla en el sistema de frenos y por una pinchadura, debió abandonar nuevamente una competencia del TC Pick Up.

Werner sabía que Gianini tenía gran performance. Por eso, trató de defenderse de todos los intentos de ataque del representante del JPG Racing. La experiencia de ambos pilotos de Turismo Carretera se vio reflejada en pista, brindando un espectáculo lleno de adrenalina. Por eso, los dos llegan a la definición de la Copa Shell como fuertes candidatos.

El paranaense posee 89 puntos, y a sólo una unidad lo escolta Gianini. “Andi” no se queda atrás, y se posiciona tercero con 74 pts. Y continúan Nicolás Pezzucchi (Nissan Frontier) y Gastón Rossi (Fiat Toro), igualados en 63.

San Juan es el próximo y último destino de las TC Pick Up, en su Copa Shell. Finalmente, Facundo Chapur (Nissan Frontier), Ayrton Miserda (Toyota Hilux) y Diego Ciantini (Toyota Hilux) ingresaron como “los 3 de último minuto”.