Marcos Di Palma pegó duro

El expiloto y actual diputado bonaerense, Marcos Di Palma, cuestionó al automovilismo argentino, objetó al Turismo Carretera y formuló una autocrítica al afirmar que se permitió "que los dirigentes se hagan los dueños de las categorías".

"Muchos nos callamos y aunque no corría yo también me callé la boca", admitió "Marquitos" Di Palma, quien afirmó que hubo "dirigentes, uno más inútil que otro".

Di Palma, de 49 años (nació en Arrecifes el 10 de diciembre de 1972), con once triunfos en el TC y campeón de Supercart 1992, lanzó duros conceptos sobre la actualidad del deporte motor argentino, centrado en el TC, con autocrítica incluida.

"Nos tenemos que juntar algún día y decir 'muchachos, le erramos todos, dirigentes, mecánicos, pilotos, periodistas inclusive', hacer una crítica constructiva puertas adentro y después puertas afuera", expresó el expiloto de TC.

"Cuando me fui del Turismo Carretera en el 2009, al año siguiente ingresó Automovilismo Para Todos, y si ves la ley, para dónde está destinada la plata, está bien hecha, porque los impuestos se tienen que gastar de forma coherente", señaló.

"Pero nadie vigiló lo que hizo Oscar Aventín (expresidente de la ACTC), y tengo toda la información, ya pasó... pero tenemos que pensar para adelante y no volver a hacer la vista gorda, cuidando nuestra quintita, porque un día la piedra cae y nos rompe a todos la quinta", cuestionó.

"Se hicieron las cosas mal y permitimos que los dirigentes se hagan los dueños de las categorías y las categorías son de la gente. La gente tendría que ir y hacerse socios de la ACTC, de cualquier categoría, votar una vez cada dos años, votar, cambiar al presidente", sugirió.

"Y no hablo del de ahora (Hugo Mazzacane), porque no lo sé pero si el presidente pone a su hijo, le cambia el reglamento y le hace salir campeón, a patadas (...) tendrían que haberlo sacado (a Oscar Aventín), y su hijo Diego, era buen piloto, le dabas 50 cm3 más y te rompía el traste", manifestó.

Ir para otro lado

Del rumbo del automovilismo actual, Marcos Di Palma enfatizó: "sin lugar a dudas, tenemos que ir para otro lado, y no me pregunten si tengo la varita mágica para saber por dónde hay que ir, pero sé que de donde estábamos a donde estamos. Le estamos errando".

Agregó que "Me siento a ver una carrera, a veces y no la puedo ver pero no es que soy malo, porque no corro, o envidioso, todo lo contrario y Dios quiera que haya veinte Di Palmas, Ortelli, Martínez, que arrastraban al mayor público del TC y el resto de los pilotos, que también llevaban su gente, y no sé por dónde habría que ir, pero estoy convencido de que estamos cada vez peor", sentenció.

"Me da bronca, lástima, porque no tenía para comer en el año '95 y el automovilismo me dio una gran vida, una casa que no puedo creer cómo la hice, y lo hice del público y del automovilismo", confesó el hijo del también automovilista Ruben Luis Di Palma.

Y añadió: "hoy lo veo con pena al automovilismo, me da lástima, bronca... muchos pilotos van con la plata de papá y no les importa nada, y a mi me preocupaba todo, que el público se vaya contento, hacer una linda carrera para que las publicidades me sigan bancando", completó Marcos Di Palma.