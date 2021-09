Lucas Gambarte confirmó: "Es un sueño correr con mi tío Gabriel Ponce de León"

La séptima fecha de las tres categorías del Top Race se correrá este fin de semana en el circuito N° 9 -de 3337 metros de extensión- del autódromo "Oscar y Juan Gálvez" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La división mayor, el Top Race V-6 disputará dos pruebas, una mañana y la otra el sábado y la otra el domingo. Disputadas seis fechas del campeonato, está al frente de las posiciones el piloto de Del Viso, Diego Azar (Toyota), con 158 puntos, seguido por Marcelo Ciarrocchi (Ford), 149; Ian Reutemann (Toyota), 134; y Fabricio Persia (Cruze), 88 unidades.

En el Top Race Junior comanda el campeonato el santafesino Martín Farfala (Fiat), con 165 puntos. Más atrás se ubican Facundo Di Gennaro (Toyota), 109; y José Malbrán (Mercedes), 84 unidades.

En tanto, el Top Race Series tendrá una carrera especial, ya que será con pilotos "invitados". Uno de ellos será el juninense Gabriel Fernando Ponce de León, quien compartirá auto con su sobrino, el ascendente piloto de nuestra ciudad, Lucas Gambarte, titular con el Ford N° 113 y de buena campaña en el presente certamen del TRS.

Recordemos que Gambarte inició el presente campeonato peleando por los primeros puestos y viene de mostrar todo su potencial en la competencias corridas en San Nicolás de los Arroyos y en Olavarría, terminando en esta última en la segunda posición.

Para la prueba de Buenos Aires, su "invitado" será su tío, Gabriel Ponce de León para la carrera especial del domingo 19 y al respecto, entrevistado por el colega de "Carburando", Javier Delle Rosa, Lucas -a horas de cumplir un gran objetivo deportivo-, manifestó: “Es un sueño poder correr con mis tíos y en karting ya lo había cumplido, corriendo con Mariano (Ponce de León) y ahora, compartiremos el fin de semana con Gabriel. Será un sueño cumplido y también será poder devolverle una sonrisa a todos lo que me acompañan carrera tras carrera. Ellos son mis padres, el resto de la familia, mi novia, Roberto Alonso quien desde la primera prueba que hicimos en un Top Race Junior está acompañándome y todos los sponsor que siempre me acompañan en mi carrera deportiva. Soy un agradecido de cada gesto que llega al proyecto, sé que sin ellos, esto no podría ser posible”.

Sobre cómo sigue su recorrido en el certamen 2021 del Series, Lucas comentó: “Seguiré de la misma manera que hasta ahora, en el equipo SDE . En mi caso, seguiré desarrollando mi carrera deportiva junto a este equipo y a la gran mano que me da Roberto Alonso y Darío Ponce. Entre todos, venimos haciendo un enorme esfuerzo y por sobre todo al 'Pelado' Roberto Alonso, que me sostiene carrera tras carrera. Con este grupo de gente que me acompaña, trataré de focalizarme en cerrar este primer semestre de la mejor manera posible”.

Está quinto en el campeonato

Seguidamente, Gambarte comentó: "En cuanto al rendimiento del auto en estas carreras con el neumático Dunlop hemos cerrado buenos resultados. Luego, un toque en la segunda carrera del año no me dejó llegar al podio y cuando se cambió el compuesto, al no tener referencias nos complicó para poner bien a punto el auto y poder entender su funcionamiento”.

“Ya en San Nicolás gané la clasificación y me retiraron el tiempo por una maniobra que, creo, no existió. Ganamos el Sprint de punta a punta y en la final cuando venía puntero, se rompió la caja de cambios. Por lo tanto, considero que tenemos un gran auto para lo que resta del campeonato”, algo que ratificó al terminar segundo en la última carrera disputada, en el autódromo "Hermanos Emiliozzi" de Olavarría.

Este fin de semana, con un piloto de gran nivel como compañero, su tío Gabriel Ponce de León, Lucas Gambarte quiere seguir sumando buenos puntos en el campeonato 2021 del Top Race Series.

Se ubica quinto en el certamen, con 69 puntos. Lidera el mismo Miguel Otero, con 108 unidades, seguido por Oscar "Zapallito" Sánchez, con 107; Diego Verrielo está tercero, con 98, y Nicolás Palau se ubica cuarto, con 94 puntos.