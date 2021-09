Antonino García fue el mejor de los pilotos invitados y Ponce de León se ubicó quinto

Concluyó el primer día de actividad correspondiente a la 15ª edición de los 200 Kilómetros de Buenos Aires, octavo compromiso de la temporada de Súper Turismo Competición 2000, con la segunda tanda de entrenamientos para invitados.

Allí, Antonino García marcó el rumbo, tras una gran adaptación al Renault Fluence GT N°3 que compartirá con Leonel Pernía (se ubica en el torneo) y marcó un tiempo de un minuto 19 segundos 303 milésimas en recorrer el circuito N°9 del "Oscar y Juan Gálvez", para superar por 320/1000 a Diego Ciantini, quien maneja el Fluence GT propiedad de Damián Fineschi.

Gran trabajo cumplió José María "Pechito" López, invitado de Matías Rossi, para meterse tercero con el Toyota Corolla, a 414 milésimas, siendo su estreno con los motores turbo, ya que no estuvo presente en la última edición.

Otro que realizó una buena labor fue el joven Jorge Barrio, que ahora se ubicó cuarto con el Renault Fluence GT de Matías Milla, luego de haber sido la referencia en la primera sesión. El de Pinamar quedó a 496/1000 de la punta.



El Top 5 lo completó el juninense Gabriel Fernando Ponce de León, quien a bordo del Honda All New Civic que compartirá con el titular, Facundo Ardusso (tercero en el campeonato), quedó a 496 milésimas de la cima, ocupando -al igual que en la primera tanda de ensayos- el quinto puesto.

Compiten 21 binomios, destacándose que un aforo de 2500 personas fue autorizado por las autoridades para ingresar al autódromo "Juan y Oscar Gálvez" de Capital Federal, para la esperada carrera de 200 kilómetros del Súper Turismo Competición 2000, junto a otras categorías "teloneras", como la Fórmula Renault 2.0 y a la Fiat Competizione.

Los fanáticos del deporte motor, cuya asistencia había sido suspendida en abril pasado por la situación epidemiológica, volverán a ocupar las gradas del circuito de la Ciudad bajo protocolos sanitarios.

Actividades en pista

La programación es la siguiente, para hoy y mañana domingo:

Horarios Categorías/Actividades en pista

9:45 a 10:15 Fórmula Renault 2.0, primer entrenamiento.

10:25 a 11 Súper TC 2000, tercer entrenamiento.

11:20 Fiat Competizione, segunda prueba máx. 25".

11:50 a 12 Fórmula Renault 2.0, tanda de clasificación.

12:10 a 12:20 Fórmula Renault 2.0, Súper Q (los 5 mejores).

12:30 a 13:05 Súper TC 2000, cuarto entrenamiento.

14:00 a 14.30 Fiat Competizione, ensayo pilotos invitados.

15:15 Fórmula Renault 2.0, carrera a 14 vueltas.

16 a 16:10 Súper TC 2000, clasificación pilotos invitados.

16:20 a 16:30 Súper TC 2000, clasificación de pilotos titulares.

16.40 a 17 Fiat Competizione, clasifican pilotos invitados.

Mañana domingo:

Horarios Categorías/Actividades en pista

9:10 Fórmula Renault 2.0, carrera a 14 giros, máx. 25".

9:45 Fiat Competizione, carrera invitados máx. 15 min.

10:50 Súper TC 2000 carrera a 60 vueltas, máx.100 min.

Las posiciones

Los diez primeros de los entrenamientos de ayer, entre los pilotos invitados, fueron estos:

Ps. Binomios/Marcas/Tiempos/Difer.

1-Leonel Pernía-Antonino García/Renault Fluence GT/1:19.303,1000.

2-Damian Fineschi-Diego Ciantini/Renault Fluence GT/1:19.623/0.320.

3-Matías Rossi-Jose María López/Toyota Corolla/1:19.717/0.414.

4-Matías Milla-Jorge Barrio/Renault Fluence GT/1:19.799/0.496.

5-Facundo Ardusso-Gabriel Ponce de León/Honda

Civic/1:19.800/0.497.

6-Tomás Cingolani-Luis J. Di Palma/Renault Fluence GT/1:19.814/0.511.

7-Julián Santero-Sacha Fenestraz/Toyota Corolla/1:19.983/0.680.

8-Agustín Canapino-Ricardo Risatti/Chevrolet Cruze/1:20.009/0.706.

9-Juan Ángel Rosso-Facundo Marques/Honda Civic/1:20.037/0.734.

10-José Manuel Sapag-Mauricio Lambiris/Honda Civic/1:20.118/0.815.