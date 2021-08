Lucas Gambarte comienza hoy a girar en el autódromo “Hermanos Emiliozzi"

La sexta fecha de los campeonatos del Top Race V-6, Top Race Seniors y Top Race Junior se realiza este fin de semana y será en el autódromo “Hermanos Emiliozzi" de la ciudad bonaerense de Olavarría.

La continuidad del calendario 2021, que está en mitad de su disputa en las tres categorías, marca que la actividad en pista se efectúe en el circuito N° 5 de 3789 metros de extensión del veloz circuito olavarriense, contando la categoría con el apoyo de Auto Moto Club Olavarría (AMCO).

Allí estará corriendo el juninense Lucas Gambarte, conduciendo el Ford N° 113 y esperando sumar buenos puntos para el campeonato, que lo tiene como uno de los principales protagonistas.

La primera parte del torneo ha quedado atrás y el piloto de nuestra ciudad se ubica séptimo en el torneo, con 43 puntos. Lidera Oscar "Zapallito" Sánchez, con 101 unidades, seguido por Miguel Otero, con 93; Diego Verriello, con 89; Ariel Persia, 58; Nicolás Palau, 57; y sexta está Ianina Zanazzi, con 56, por encima de Gambarte.

La última vez que la categoría visitó Olavarría fue el primero de septiembre del año 2019, cuando se disputaron dos finales del Top Race V-6.

Los triunfos quedaron en manos de Matías Rossi, con Toyota, y Diego Azar, con Chevrolet. En Top Race Series, los ganadores fueron el chileno Benjamín Hites y Gastón Pacioni, mientras que en el Top Race Junior la victoria fue para el sanjuanino Ariel Persia.

En la “capital del cemento” se pondrá en marcha la segunda y última parte de un apasionante campeonato 2021 que ya tiene confirmado el resto del Calendario hasta el final de la temporada.

Los próximos compromisos serán:

Séptima fecha, 19 de septiembre, con pilotos invitados para el Top Race Series (Lucas Gambarte seguramente compartirá auto con su tío, Gabriel Fernando Ponce de León), en el autódromo de Buenos Aires.

Octava, el domingo 17 de octubre (con pilotos invitados para el Top Race V-6) nuevamente en el Autódromo de Buenos Aires.

Novena, el domingo 21 de noviembre en el autódromo “El Villicum” de San Juan.

Décima fecha, el 19 de diciembre el Premio "Coronación" en el autódromo de Concepción del Uruguay, Entre Ríos.

La programación

Como dato destacado, el espectáculo en pista contará el sábado con los autos de Top Race V-6 y Top Race Series corriendo en conjunto el Sprint, que se desarrollará sobre diez vueltas.

El domingo cada divisional llevará a cabo sus respectivas competencias de forma independiente, siendo esta la programación prevista:

Hoy viernes:

Horarios Categorías/Actividades en pista

11 a 11:25 TR Series/Entrenamiento no oficial.

11:30 a 11:55 TR Junior/Entrenamiento no oficial.

12 a 12:25 TR V-6/Entrenamiento no oficial.

13 a 13:20 TR Series/Entrenamiento no oficial.

13:30 a 13:55 TR Junior/Entrenamiento no oficial.

14 a 14:25 TR V-6/Entrenamiento no oficial.

15 a 15:55 TR Series/1° entrenamiento oficial.

16 a 16:25 TR Junior/1° entrenamiento oficial.

16:35 a 17 TR V-6/Primer entrenamiento oficial.

Mañana sábado:

Horarios - Categorías/Actividadades en pista

8:25 a 9:10 TR Series/Segundo entrenamiento.

9:15 a 9:35 TR Junior/Segundo entrenamiento.

9:40 a 10 Top Race V-6/Segundo entrenamiento.

10:30 a 10:55 Top Race Series/Clasificación.

11:05 a 11:15 Top Race Junior/Clasificación.

11:20 a 11:30 Top Race V-6/Clasificación.

15:20 Top Race Junior/Carrera Sprint, 5 giros.

16:30 TR V-6/TR Series/Carrera Sprint, 10 vts.

Domingo 29:

Horario - Categorías/Actividades en pista

9:30 a 9:40 Top Race V-6/Prueba de tanques llenos.

10:10 TR Junior/Carrera a 20 min. + una vuelta.

11:00 TR Series/Carrera a 25 min. + un giro.

12:05 TR V-6/Carrera a 25 minutos + una vuelta.