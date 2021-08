Werner soportó la presión y celebró, mientras que Gabriel Ponce de León finalizó vigésimo segundo

Palo y palo, sin respiro y nunca con más de cinco metros de diferencia. Así fueron las veinte vueltas de la final en el autódromo de Posadas, escenario de la décima y última fecha de la temporada del Turismo Carretera, entre Mariano Werner, quien alcanzó su segunda victoria del año, y Gastón Mazzacane, su escolta.

Ante el semáforo verde, el campeón sostuvo la primera posición ante el embate de Mazzacane. Atrás, Mauricio Lambiris se colocó tercero, mientras que Juan Bautista De Benedictis, Facundo Ardusso y Carlos Okulovich completaban los seis lugares de arriba, aunque en la segunda vuelta, Nicolás Trosset dio cuenta del local.

Con los tres primeros escapados en la punta, cuando se cumplía el primer tercio de la carrera, la atracción pasaba en la lucha por los puestos de atrás, donde Juan Pablo Gianini trataba de ganarle el séptimo puesto a Okulovich y Emanuel Moriatis el décimo a Marcos Landa, algo que consiguió antes del ingreso del Auto de seguridad por un incidente entre los Chevrolet de Agustín Canapino y Juan José Ebarlín y el despiste de Alan Ruggiero.

En el relanzamiento, Werner se mantuvo al frente del pelotón, seguido por Mazzacane y Lambiris, en tanto que Trosset se hizo la quinta colocación al superar a Ardusso. Más atrás, Gianini intentó con Okulovich por el séptimo puesto pero el misionero aguantó con el mejor Torino.

“Me corrió a muerte y no tenía para más. Fue una carrera desgastante, traté de desgastarlo a él y me terminé cayendo yo. Era muy rápido en todos los sectores y eso me exigía aún más, pero pudimos aguantar y felicito a mi equipo por el auto que me entregó”, expresó el entrerriano al bajar del Ford del equipo del “Gurí” Martínez, que logró las dos competencias del fin de semana, ya que Agustín Martínez se llevó la del TC Pista.

Con estos resultados, Canapino comenzará la Copa de Oro con 23 puntos, seguido por Werner, con 16, Di Palma, Castellano y Mazzacane, con 8.

Lambiris, Gianini, Landa, Ardusso, Pernía, De Benedictis y Agrelo completaron los 12 protagonistas de la etapa de definición, pero la arrancarán sin puntos bonus, ya que deben el éxito obligatorio para pelear por el título.

La próxima fecha de la temporada será entre los días viernes 10 y sábado 11 de septiembre, en el autódromo de Rafaela.

Las Posiciones

Las principales posiciones finales fueron éstas:

Ps. Pilotos/Marcas Tiempos/Difer.

1°- Werner, Mariano/Ford 36:01.552,1000.

2°- Mazzacane, Gastón/Chevrolet 36:01.963/0.411.

3°- Lambiris, Mauricio/Ford 36:07.147/5.595.

4°- De Benedictis, Juan B./Ford 36:09.482/7.930.

5°- Ardusso, Facundo/Chevrolet 36:11.024/9.472.

6°- Gianini, Juan Pablo/Ford 36:11.485/9.933.

7°- Moriatis, Emanuel/Ford 36:14.078/12.526.

8°- Trosset, Nicolás/Ford 36:14.665/13.113.

9°- Gini, Esteban/Torino 36:14.740/13.188.

10°-Pernía, Leonel/Torino 36:18.844/17.292.

11°-Landa, Marcos/Torino 36:19.223/17.671.

12°-Okulovich, Carlos/Torino 36:19.667/18.115.

13°-Di Palma, Juis J./Ford 36:21.236/19.684.

14°-Aguirre, Valentín/Ford 36:21.518/19.966.

15°-Trucco, Juan Martín/Dodge 36:22.022/20.470.

22°-PONCE DE LEÓN, GABRIEL/Ford 36:34.208/32.656.