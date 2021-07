Debut y victoria para Nicolás Bonello en la Copa Bora: “No me la esperaba”, dijo

El piloto de Colón radicado en Junín, Nicolás Bonello, se quedó ayer con la victoria en la carrera final de la Copa Bora, categoría en la que debutó este fin de semana como invitado en el autódromo Roberto Mouras de La Plata.

El sábado, el corredor había protagonizado un vuelco en la clasificación, pero, con el auto de reserva, volvió a la pista y se quedó con la cuarta posición.

Ya en la largada del domingo, en la aceleración en la recta principal, superó por la parte externa a los tres autos de adelante y, desde la primera curva, lideró hasta el final.

“No me la esperaba ni loco. Cuando vi que moví bien por afuera y quedé primero, me pregunté ¿y ahora? Hay que se prolijo cuando uno va en la punta y hay que estar muy concentrado. No di lugar para que me pasen”, afirmó Bonello en diálogo con Democracia, al mismo tiempo que agradeció “al equipo ME Racing, a mi familia y a mi novia”.

Sobre la jornada, recordó: “Vine el viernes, giré un poquito; el sábado salí bien y en la segunda tanda volqué. Después me dieron otro auto y clasifiqué cuarto”.

“Tuve muy mala suerte en la clasificación: se me fue un poco el auto, y se me trabó con el agua que había en la pista. Gracias a Dios no me hice nada”, afirmó.

Y reconoció que “nunca en mi vida había largado en movimiento. Estuve muy atento al semáforo, fui por afuera del curvón y entré primero”.

“Vine a probar. Me invitó Jorge Purita, acepté después de dos años y arranqué volcando. Me dieron un auto muleto. Me dijeron que no era lo mismo, clasifique cuarto y gané”, remarcó

Y explicó que “la Copa Bora ya está en la etapa de playoffs y seguramente alguna carrera más voy hacer. Vine por ganas de correr y un compromiso con la categoría y lo hice de la mejor manera”.

“Por el tema de la pandemia no estaba corriendo con mi categoría y ahora el 31 de julio vamos a comenzar a correr en el zonal con la Promocional 1100 de Fedenor”, afirmó Bonello. Y adelantó que “el año que viene vamos tratar de estar en alguna categoría nacional como el TC Mouras”.

“Hay que recordar que Franco Moriillo fue campeón en esta categoría y hoy me tocó estar a mí en el pedio, por lo que estoy muy satisfecho”, finalizó.

Cabe destacar que en esta categoría debutó, además, el juninense Álvaro Oroza y Gastón Crocco, de Leandro N. Alem, que hicieron una muy buena actuación terminando 13º y 12º respectivamente.