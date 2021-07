Christian Ledesma volvió a festejar una victoria en el autódromo de Concordia

En una prueba que tuvo de todo, Christian Ledesma volvió a festejar en el autódromo de Concordia -donde había ganado en septiembre de 2017 y en el 2019 fue escolta de Pernía-, cita de la séptima fecha de la temporada, y se prendió en el campeonato con el Chevrolet alistado por el equipo Las Toscas Racing.

Luis José Di Palma cumplió con una excelente largada y le ganó en el pique a José Manuel Urcera, seguido por Esteban Gini, Diego Ciantini y Ledesma, quien se rozó con Gastón Mazzacane a la salida de la curva uno y el Chevrolet impactó con el Ford del campeón Mariano Werner, quien abandonó por la rotura del radiador.

En la cuarta vuelta, con el arrecifeño alejado de sus escoltas, Gini comenzó a mostrarle el Torino a Urcera por todos lados, claramente más veloz que el de Chevrolet. A esto, quienes los seguían se juntaron y Ciantini, Ledesma, Mazzacane, Julián Santero y Ayrton Londero marchaban muy de cerca.

Tres vueltas después, Gini superó a Urcera antes del frenaje de la chicana y se metió como escolta de su compañero de equipo en el Maquin Parts. A su vez, Santero le ganó el sexto puesto a Mazzacane y se colocó detrás de Ledesma.

Cuando promediaba la competencia, Mazzacane perdió el control del Chevrolet del Dole Racing y finalizó en la tierra arada, por lo que debió ingresar el Auto de seguridad, al tiempo que Guillermo Ortelli, quien marchaba en el 28° lugar, también desertó con la Chevy del JP Carrera.

En el relanzamiento, Di Palma doblegó a Gini y, cuando estaban doblando en la curva dos, Urcera rozó la cola del Torino y éste se cruzó, por lo que Ledesma y Santero sacaron provecho para ubicarse como escolta del arrecifeño antes de una nueva interrupción del Pace Car, por un choque entre Facundo Della Motta y Diego De Carlo.

Con el semáforo nuevamente en verde, Josito mantuvo la punta con Ledesma detrás, pero en el frenaje de la curva dos, Santero se tiró y le ganó la segunda posición al marplatense. A todo esto, Germán Todino ya estaba cuarto. Pero el golpe de escena se dio a la salida del sector lento, cuando Santero se lanzó por adentro, le pegó a Di Palma y lo cruzó, pegándole el Ford amarillo, y en su cabriola, éste se encontró a Todino.

Otra vez entró el auto de seguridad y, en el reinicio, cuando el cartel de última vuelta marcó el final de la carrera, Urcera dio cuenta de Ledesma y recibió la bandera de cuadros en primer lugar, pero los comisarios deportivos le avisaron al de San Antonio Este que sería sancionado por el toque a Gini en el comienzo.

"Agradezco a todos los que siempre están, que viven todo lo que a uno le pasa; las alegrías, las desazones, las amarguras. Venía estabilizado, pero después venía indócil, con ida de cola, y me puse nervioso porque no estaba fácil, pero sabía que a Urcera lo iban a sancionar y cuando pasé la línea de meta, me desahogué", comentó el ganador por Campeones.

Con estos resultados, Canapino (finalmente 14°) continúa al frente del campeonato, con 233 puntos. Mauricio Lambiris (10°) es el nuevo escolta, con 192, y Di Palma quedó tercero, con 191.destacándosequenooparticipó dela carrera elpiloto juninense Gabriel Fernando Ponce de León, tal como había ocurrido en la clasificación del sábado.

La próxima fecha será el domingo 1° de agosto, en el autódromo de El Villicum, con el "Desafío de las Estrellas".

Principales posiciones

Los veinte primeros clasificados en la final de ayer en Concordia, fueron estos pilotos:

Ps. Pilotos/Marcas Tiempos/Difer.

1°- Ledesma, Christian/Chevrolet 43:36.871,1000.

2°- De Benedictis,Juan Bautista/Ford 43:37.174/0.303.

3°- Pernía, Leonel/Torino 43:37.887/1.016.

4°- Moriatis, Emanuel/Ford 43:38.327/1.456.

5°- Ciantini, Diego/Dodge 43:39.921/3.050.

6°- Londero, Ayrton/Ford 43:40.194/3.323

7°- Bonelli, Nicolás/Ford 43:40.233/3.362.

8°- Agrelo, Marcelo/Torino 43:40.380/3.509.

9°- Benvenuti, Juan Cruz/Torino 43:40.710/3.839.

10°-Lambiris, Mauricio/Ford 43:41.229/4.358.

11°-Catalán Magni, Juan Tomás/Ford 43:41.600/4.729.

12°-Ruggiero, Alan/Ford 43:41.982/5.111.

13°-Ardusso, Facundo/Chevrolet 43:42.541/5.670.

14°-Canapino, Agustín/Chevrolet 43:43.067/6.196.

15°-Ponte, Martín/Dodge 43:43.219/6.348.

16°-Ferrante, Gastón/Torino 43:43.655/6.784.

17°-Castellano, Jonatan/Dodge 43:44.093/7.222.

18°-Gianini, Juan Pablo/Ford 43:44.586/7.715.

19°-Mangoni, Santiago/Chevrolet 43:45.109/8.238.

20°-Ugalde, Lionel/Torino 43:45.188/8.317.