Julián Santero logró una nueva pole y Gabriel Ponce de León no clasificó

El mendocino Julián Santero, a bordo del Ford de Memo Corse, con la asistencia de Alifraco Sport, marcó ayer el mejor tiempo en la clasificación del Turismo Carretera, en el autódromo Parque ciudad de Concordia.

Con un registro de un minuto 40 segundos 376/1000, promediando 168,566 kilómetros por hora, el cuyano -quien ganó en la fecha anterior de Turismo Carretera, en San Nicolás-, pese a llevar en su auto un lastre hándicap de 20 kilos, consiguió establecer una ventaja de 103/1000 sobre el Chevrolet del arrecifeño Agustín Canapino, actual líder del campeonato.

“Estoy contento con el equilibrio que tenemos en el auto, que ya lo demostró en los entrenamientos, y eso me dio una muy buena expectativa. Tuvimos una merma de potencia en Concepción del Uruguay y Paraná, pero ya la recuperamos en San Nicolás, y acá, en Concordia, lo mantenemos”, dijo el poleman de ayer.

La tercera posición le correspondió al Torino de Esteban Gini, quien se ubicó a 322 milésimas, quien aventajó sobre el final al Ford del entrerriano Mariano Werner, que fue el cuarto a 406/1000.

Luego se ordenaron los Chevrolet de José Manuel Urcera y Gastón Mazzacane (quien había encabezado el último entrenamiento), el Torino de Luis José Di Palma, los Ford de Ayrton Londero (fue el mejor de su grupo) y Juan Bautista De Benedictis, y el Dodge que conduce Diego Ciantini, completando el Top-10 de una sesión que tuvo a 23 autos en menos de un segundo de diferencia.

Completaron ese grupo Christian Ledesma, Leonel Pernia, Germán Todino, Emanuel Moriatis (se despistó cuando intentaba mejorar), Juan Cruz Benvenuti, Facundo Ardusso, Nicolás Bonelli, Carlos Okulovich, Matías Rodríguez, Jonatan Castellano, Marcelo Agrelo, Nicolás Trosset, y Juan Pablo Gianini.

Quien no pudo marcar un tiempo aceptable fue el arrecifeño Norberto Fontana, debido a una falla en la caja de velocidades que lo obligó a ingresar a boxes tempranamente con su Chevrolet, mientras que el juninense Gabriel Fernando Ponce de León, con el Ford N° 31 que se prepara en nuestra ciudad, no salió a clasificar.

Hoy domingo en el circuito entrerriano se correrán las tres series y posteriormente la final de la "Máxima".

Fritzler mandó en el TC pista

El joven piloto de San Miguel, Otto Fritzler (con Ford) fue el líder de la clasificación del TC Pista en el autódromo de Concordia, Entre Ríos.

El tiempo que destinó en su mejor vuelta fue de un minuto 42 segundos 258/1000, con un promedio de 165,415 km/hora. El cordobés Facundo Chapur (Torino) fue segundo a 78/1000 y en la tercera posición quedó Agustín De Brabandere (Ford), a 109 milésimas.

Humberto Krujoski (Chevrolet), Federico Iribarne (Chevrolet), Juan Manuel Tomasello (Chevrolet), Christian Ivan Ramos (Dodge), Kevin Candela (Ford), Lautaro De La Iglesia (Dodge) y Elio Craparo (Ford) completaron las principales posiciones.

La actividad del TC Pista continuará en la mañana del domingo con el desarrollo de las series. La primera dará inicio a las 9.05 y la segunda desde las 9.20.

La final está pactada para las 12.10 y será a 15 vueltas o un máximo de 40 minutos.