Federico Pérez: "Estamos cada vez mejor en Tc Pick Up"

El piloto juninense Federico Pérez se mostró conforme con su rendimiento actual en el Tc Pick Up, categoría que lo encuentra hoy en el sexto puesto de la clasificación general de la temporada, luego de haber logrado el fin de semana pasado el décimo lugar, en la fecha disputada en el Autódromo Roberto Mouras, de La Plata.

De acuerdo con el escalafón, Pérez, que compite con la escudería Ford, marcha sexto con 101 puntos, en la tabla dominada por Juan Pablo Gianini (129), seguido por Gastón Rossi (124) y Gastón Mazzacane (122) en el último lugar del podio.

"Estamos cada vez mejor, tanto yo como la Pick Up. Voy ganando confianza y principalmente ritmo que es lo que necesitaba. Fuimos protagonistas. Ganamos nuestro primer entrenamiento y logramos nuestro mejor puesto en clasificación (4to) siendo la mejor Ford", destacó Pérez, en un mensaje difundido en sus redes sociales.

"En la final (de la fecha pasada), la lluvia me jugó una mala pasada. Terminamos puesto 10, recuperando la vuelta y con buen ritmo. Quedamos puesto 6 del campeonato, a tan solo 28 puntos del líder (Gianini)", agregó Pérez. La próxima fecha del TC Pick Up será el 18 de julio, con sede a confirmar.