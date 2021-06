Mazzacane ganó una carrera de TC Pick Up en La Plata bajo la lluvia

La lluvia es un condimento que siempre ofrece carreras muy dinámicas. Y eso sucedió en la final del TC Pick Up, que se llevó a cabo en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata.

Si bien el clima empeoró en el arranque de la competencia, ciertos pilotos tomaron la decisión de salir a pista con neumáticos de lluvia.

Gastón Mazzacane, a bordo de la Volkswagen Amarok del Coiro Dole Racing, fue el primero que ingresó a boxes a colocar los neumáticos ancorizados y aprovechó el buen rendimiento de la Pick Up para conseguir un nuevo triunfo en la categoría.

Mariano Werner (Toyota Hilux) largó desde la posición Nº 1 y a su lado, su compañero de equipo, Andrés Jakos. Ambos perdieron rendimiento, ya que salieron a pista con neumáticos lisos, al igual que muchos otros pilotos.

Al cabo de varios giros, quedaron relegados, mientras que quienes habían ingresado a boxes a colocar los neumáticos de lluvia, tomaron protagonismo en el transcurso de las vueltas.

Carlos Okulovich, quien volvió a la especialidad este fin de semana -a bordo de una Nissan Frontier del Alifraco Sport- ganó confianza y sobrepasó varias máquinas en la final de la carrera.

Si bien intentó alcanzar al líder, Mazzacane, no pudo conseguirlo, pero obtuvo un excelente segundo puesto en tan sólo dos participaciones en TC Pick Up. El tercer lugar fue concretado por Gastón Rossi (Fiat Toro), que en la última vuelta -y última curva- sobrepasó a Ayrton Miserda (Toyota Hilux).

“El Rayo” y el Dole Racing aplicaron una estrategia brillante en boxes y festejaron en lo más alto del podio. Mazzacane se suma al lote de punta: se coloca 3° en el Campeonato Shell V-Power. Juan Pablo Gianini (Ford Ranger), que culminó 14°, se posiciona líder del certamen.

Por el lado de los juninenses, Federico Pérez finalizó décimo, mientras que Franco Morillo concluyó en la ubicación Nº 21.