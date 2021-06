El piloto Lucas Gambarte reconoce que "siempre hay más cosas por aprender"

Lucas Gambarte tiene 24 años (los cumplió el 2 de Mayo pasado) y desde niño vivenció lo que es la pasión por el automovilismo, ya que en su grupo familiar lo practicaron sus tíos, Mariano y Gabriel Fernando Ponce de León (este vigente piloto, de amplio y gran recorrido en la actividad motor), y con su abuelo -Roberto "Pity" Ponce de León- siendo gran sostén de sus hijos en la pasión "fierrera".

Lucas es hijo de Carlos Alfredo Gambarte (fue destacado futbolista en su juventud) y de Karina Ponce de León; tiene una hermana, Camila Gambarte, y está de novio con la piloto chacabuquense, Fiamma Tabella.

Por lo expuesto anteriormente, no extrañó que Lucas se volcara desde pequeño a la actividad motor y así lo detalló al ser entrevistado por Democracia:

"Mi pasión por los 'fierros' empezó desde que tengo memoria. Nací en el año 1997, en pleno crecimiento de la carrera deportiva de mi tío Gabriel dentro de la Fórmula Renault y el automovilismo nacional, por lo tanto estuve desde el primer mes de vida dentro de los boxes de algún autódromo del país. Absolutamente todo en mi infancia fueron autos y carreras, y es por ese motivo que desde siempre llevo adentro mío esta pasión".

Además, el entrevistado, quien concurrió al Jardín y a la Primaria en la Escuela Parroquial "San José" y luego cursó la Secundaria en la Escuela de Educación Técnica N°1 "Antonio Bermejo", dijo sobre sus inicios en la actividad deportiva:

"Probé suerte en varios deportes antes de iniciarme en el automovilismo, pero ninguno llegaba a gustarme del todo. De muy chico practiqué tenis en el Junín Golf Club, luego jugué al básquet como alero en el Club San Martín y por último al fútbol, como lateral izquierdo en el Club River Plate "La Loba", para luego comenzar en 2013 con mi gran sueño que era correr en karting".

Los inicios en karting

Ampliando conceptos, quien en la actualidad trabaja en la empresa local "Indelplas", manifestó:

"A fines del año 2012 les conté a mis padres que quería correr en karting, sabiendo que era un deporte de riesgo, difícil y caro, pero con la clara convicción de querer intentarlo y probar si me hacía feliz y si lograba los resultados que quería. Así fue como salí corriendo a pedirle a mi abuelo y a mis tíos si me prestaban un chasis viejo que habían guardado de cuando corría Gabriel y junto con mi papá compramos un motor, para iniciarme en la categoría de 150 c.c. Los primeros pasos fueron para adquirir experiencia y aprendizaje, tanto en el manejo como en la puesta a punto, siempre haciéndonos todo nosotros de manera 'casera' y familiar. Terminé en el puesto 13° en mi primer campeonato y a partir de ahí vinieron grandes resultados, que jamás imaginé. Obtuve un subcampeonato en el 2014 y tres campeonatos seguidos en 2015, 2016 y 2017, los últimos dos en una nueva categoría, la más potente del karting de tierra, la 125 c.c. internacional".

A la hora de destacar un triunfo como piloto de kart, Lucas dijo que "La victoria que más recuerdo es la que logré en última fecha de karting del 2016 con el 125 c.c. Era mi año debut en la categoría y llegaba a la última fecha con chances matemáticas -muy pocas- de salir campeón, pero estaban. Era algo impensado a principios de año, porque iba a ser una temporada de aprendizaje. Por suerte todo salió como queríamos y pudimos quedarnos con el 1', tanto en la carrera como en el campeonato".

Su paso al automovilismo

Siguiendo con el raconto de su trayectoria, el piloto juninense añadió:

"En el año 2018 decidimos pegar el gran salto, del karting al automovilismo nacional, dentro de la categoría Top Race Junior, en la cual participé dos años, adquiriendo experiencia y culminamos el 2019 con el subcampeonato de la categoría. Luego, en el 2020, subimos al siguiente escalón, el Top Race Series, donde aún compito actualmente. Se que me faltan muchas cosas por mejorar y siempre hay más cosas por aprender, como por ejemplo saber administrar mejor el ritmo del auto para no ir siempre al límite en carreras que no lo requieren de esa manera. Una virtud que me gusta de lo que hacemos es que modificamos nosotros mismos la puesta a punto del auto en cada salida a pista, con mi papá y la ayuda telefónica de mí tío Mariano, quien tiene la experiencia del Turismo Carretera. Eso hace que los buenos resultados sean aún más satisfactorios".

Sobre lo que está transitando en la actualidad, Gambarte remarcó que "este año aspiramos a ser firmes candidatos en la pelea por el título. Creo que tuvimos buenos resultados parciales en cada una de las fechas y seguramente vamos a ser protagonistas. Obviamente, como piloto me encantaría poder competir en otras categorías de mayor potencia, nivel y relevancia nacional, pero hoy por hoy estoy muy conforme con todo lo que logramos y con la categoría en la que estoy, ya que todo esto hace unos años era tan solo un sueño muy lejano para mí".

No dudó luego en afirmar que "Mis referentes e ídolos máximos siempre fueron mis tíos (Gabriel y Mariano Ponce de León), aunque observo a todos los pilotos nacionales e internacionales y me gustan varios más, especialmente los que son humildes y pensantes arriba del auto. Mis tíos y mi abuelo ('Pity') me aconsejaron y me ayudaron mucho, gracias a ellos comencé en esto y logré mi primer campeonato con el chasis de Gabriel, el que me prestaron. Siempre me dieron una mano y consejos para ponerlo a punto y también me transmitieron toda su experiencia de manejo y de cada nuevo autódromo del país al que me tocó ir".

Agradecimiento a quienes lo apoyan

También el encuestado se refirió a su papá, Carlos Alfredo Gambate, diciendo que "es absolutamente 'Todo' en el equipo, es lo más grande que hay. Él se hace cargo de todo lo que ocurre fuera del auto, desde conseguir los sponsors, reunir el presupuesto​, cargar todo para viajar, hasta ayudar a los mecánicos a trabajar en el auto, aconsejarme en las decisiones sobre la puesta a punto, y también hablarme por la radio desde boxes, para mantenerme informado. Es el principal responsable de que yo esté cumpliendo mí sueño de competir a nivel nacional y le voy a estar súper agradecido, toda la vida".

Finalmente, a la hora de los agradecimientos, Lucas Gambarte reconoció a "toda mi familia, a mi novia, al 'Pelado' Alonso, a todo el equipo SDE Competición y a todos los sponsors que hacen posible mi participación. Ellos son: Chocrón Combustibles (Puma Energy), Biondini Sanitarios, Aceros Perkusic, Bringeri, Red Oroza Multimarca, Decarre Asesores de Seguros, Guibe Hnos, TyM Constructora Vial, Carpinella Hnos., Corvalán Climatización, Panadería Las III Bambinas, Carnes Aimar, Laboratorios Blocksal, Nutribón, Montanari, Juma Electric Neored, Aberturas Villegas, Toto Race Components, La Casa del Filtro y a todos aquellos que sin darse a conocer, me dan una gran mano", completó el ascendente piloto juninense Lucas Gambarte.