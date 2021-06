Programación del fin de semana

La actividad prevista este fin de semana por el Turismo Pista en sus tres categorías y la Fórmula 4 Argentina, será la siguiente en Capital Federal:

Hoy viernes:

Horarios Actividades en pista

10 a 10:20 Entrenamiento Fórmula 4 Argentina.

10:30 a 10:50 Turismo Pista Clase 1 entrenamiento grupo B.

10:55 a 11:15 Turismo Pista Clase 1 entrenamiento grupo A.

11:25 a 11:45 Turismo Pista Clase 2 entrenamiento grupo B.

11:50 a 12:10 Turismo Pista Clase 2 entrenamiento grupo A.

12:20 a 12:40 Turismo Pista Clase 3 entrenamiento grupo B.

12:45 a 13:05 Turismo Pista Clase 3 entrenamiento grupo A.

13:15 a 13:35 Segundo entrenamiento Fórmula 4 Argentina.

14:00 a 14:20 T.Pista Clase 1 segundo entrenamiento grupo B.

14:25 a 14:45 T.Pista Clase 1 segundo entrenamiento grupo A.

14:55 a 15:15 T.Pista Clase 2 segundo entrenamiento grupo B.

15:20 a 15:40 T.Pista Clase 2 segundo entrenamiento grupo A.

15:50 a 16:10 T.Pista Clase 3 segundo entrenamiento grupo B.

16:15 a 16:35 T.Pista Clase 3 segundo entrenamiento grupo A.

16:45 a 17 Clasificación Fórmula 4 Argentina.

Mañana sábado

Horarios Actividades en pista

8:30 a 8:40 Turismo Pista Clase 1, clasificación grupo A.

8:45 a 8:55 Turismo Pista Clase 1, clasificación grupo B.

9:00 a 9:10 Turismo Pista Clase 1, clasificación grupo C.

9:20 a 9:30 Turismo Pista Clase 2, clasificación grupo A.

9:35 a 9:45 Turismo Pista Clase 2, clasificación grupo B.

9:50 a 10 Turismo Pista Clase 2, clasificación grupo C.

10:10 a 10:20 Turismo Pista Clase 3, clasificación grupo A.

10:25 a 10:35 Turismo Pista Clase 3, clasificación grupo B.

10:40 a 10:50 Turismo Pista Clase 3, clasificación grupo C.

11:00 a 11:25 Fórmula 4 Argentina, primer final máximo 25".

12:10 Turismo Pista Clase 1, primer serie a 6 vueltas.

12:40 Turismo Pista Clase 1, segunda serie a 6 giros.

13:10 Turismo Pista Clase 1, tercera serie a 6 vueltas.

13:40 Turismo Pista Clase 2, primera serie a 6 giros.

14:10 Turismo Pista Clase 2, segunda serie a 6 vueltas.

14:40 Turismo Pista Clase 2, tercera serie a 6 vueltas.

15:10 Turismo Pista Clase 3, primera serie a 6 giros.

15:40 Turismo Pista Clase 3, segunda serie a 6 vueltas.

16:10 Turismo Pista Clase 3, tercera serie a 6 giros.

16:30 a 16:55 Fórmula 4 Argentina, segunda final máximo 25".

Domingo 20:

Horarios Actividades en pista

10:10 Turismo Pista Clase 1, final a 13 vueltas.

11:05 Turismo Pista Clase 2 , final a 15 giros.

12:05 Turismo Pista Clase 3, final a 15 vueltas.