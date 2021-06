Fórmula 3 Metropolitana, verdadera escuela de pilotos

La Fórmula 3 Metropolitana, que tiene su base de operaciones en el autódromo platense "Roberto José Mouras" de la Plata, fue trampolín de lanzamiento para varias figuras del automovilismo argentino en el Turismo Carretera, Súper Turismo Competición 2000, TC Mouras y, en esa dirección, su presidente Jorge Casalins aseguró con orgullo que la meta es "seguir creciendo mediante la federalización" de la categoría.

El dirigente bonaerense de Lomas de Zamora, que corrió en Karting allá por 1974, y de vasta experiencia como preparador de la otrora Fórmula 4 (hoy Fórmula Renault 2.0) y Sport Prototipo, destacó los cambios realizados a mediados de 2019 cuando se hizo cargo de la presidencia "con apenas 15 autos".

"Había que generar modificaciones, ponerle nuestra impronta a la base que estaba hecha, y comenzamos a trabajar en todos los frentes, como el reglamento, la fiscalización y los escenarios para correr", explicó Casalins.

En cuanto a la evolución de la Fórmula 3 Metropolitana, Casalins apuntó: "Nos favoreció que llegaron pilotos de la Fórmula Renault Plus y de la santafesina que se habían quedado huérfanos al decaer ambas categorías".

Para Casalins, el presidente de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC), Hugo Mazzacane, fue "fundamenta por el "apoyo que le dio a la categoría y también porque le brindó un espaldarazo para que las competencias fuesen televisadas".

En ese sentido, el titular de la F-3 Metropolitana consideró que para la difusión de la especialidad es "muy importante formar parte de la programación de las categorías del Mouras" (TC Mouras, TC Pista Mouras y las Pick Up).

Las características técnicas de los monoplazas de la Fórmula 3 comprenden la utilización de motores del Renault Clío de 1.600 c.c. .K4M, de 16 válvulas, que son alistados por el preparador de la categoría, Oscar Boneu, y son de propiedad de los pilotos.

Los impulsores, tras el service que les efectúa Boneu, se les entrega a los equipos unos días antes de la carrera, con un precinto para que no se toque nada y con una vigencia por tres carreras.

En cuanto a los chasis, están homologados los Crespi 27 y 27, y los "Tito" 01-02, y la fiscalización de las competencias está a cargo de la Federación 1 Metropolitana, que depende del Automóvil Club Argentino y la F3 está encuadrada como divisional zonal para el área metropolitana de la ciudad de La Plata.

El chacabuquense Elio Craparo entre sus ex-integrantes

Desde su creación, allá por 2007, fue escuela para que se formaran pilotos de Turismo Carretera, de la talla del actual subcampeón 2020 Juan Cruz Benvenuti, que con la antigua denominación de Fórmula Metropolitana, fue subcampeón en 2014, y alcanzó cuatro triunfos.

En tanto, el uruguayo Marcos Landa, hoy en el TC en el equipo Trotta Competición, también se consagró campeón en 2018 con el rótulo de Fórmula Metropolitana y en el lapso 2017-2018 triunfó en 6 competencias.

Pablo Costanzo, Germán Todino, Diego Ciantini y Alan Ruggiero, todos ellos actualmente compitiendo en Turismo Carretera, pasaron en distintas etapas por la Fórmula.

También compitieron en la Fórmula 3 Metropolitana, Martín Vázquez (Monarca 2013), el chacabuquense Elio Craparo, Federico Iribarne, Daniel Nefa, Damián Markel, Otto Fritzler, Agustín Martínez, Nicolás Impiombato, Ián Reutemann, Ricardo Degoumois, Agustín De Brabandere y Flavio Bortot, integrantes del ránking 2021 del TC Pista.

Otra de las categorías que se nutrió de valores moldeados en los monopostos fue el Súper Turismo Competición 2000 que tiene entre sus filas a Juan José Garriz y José Manuel Sapag, pilotos oficiales del equipo FDC.

Benvenuti recordó que "Mi paso por la Fórmula Metropolitana fue muy bueno, porque me abrió las puertas para que pueda hacerme un lugar en el automovilismo hasta llegar a lo que tanto soñé: el TC. Es una excelente categoría para los que quieren iniciarse en el automovilismo, previo paso por el karting, porque uno va a puliendo muchos detalles, y como yo traía la experiencia de la Fórmula Patagónica, me brindó la posibilidad de hacer una buena base para iniciarme el el TC Mouras", apuntó Benvenuti, de 25 años.

Costanzo, que tripula un Torino en el TC, contó que comenzó en la categoría en 2009 "con pruebas en el equipo de los hermanos Adolfo y Carlos Ré, junto a mi coterráneo Juan Garriz, y fueron muy productivas, y después llegaron los buenos resultados. Corrí 25 carreras en los tres años que estuve en al categoría, y gané cinco carreras. Perdí el campeonato en 2010 al cometer un error en la última curva y fui subcampeón, pero me quedaron los mejores recuerdos de mi paso por la Fórmula 3, porque me formó como piloto para que después ingrese al TC Mouras", destacó.

Los hermanos Ré

En 2007, bajo el nombre de Fórmula 4 Argentina, desprendimiento de la Fórmula Renault, los hermanos Adolfo y Carlos Ré (quienes trabajaron varios meses junto a Gabriel Ponce de León), dieron el puntapié inicial para el nacimiento de la categoría, y en 2008 fue recategorizada como divisional zonal para el área metropolitana de la ciudad de La Plata en la provincia de Buenos Aires, pasando a adoptar su denominación actual. Ré fue el primer presidente desde su creación hasta el año 2019 y, tras su fallecimiento, asumió su actual titular Casalins.

Fueron campeones de la Fórmula 3 Metropolitana: Alan Castellano (2008), Emiliano González (2009), Lucas Alonso (2010), Hernán Bueno (2011), Enzo Pieraligi (2012), Martín Vázquez (2013), Denis Martin (2014), Víctor Gómez (2015), Ricardo Degoumis (2016), Lucas Rossomanno (2017), Marcos Landa (2018) y otro piloto chacabuquense, Esteban Mancuso (en el año 2019).