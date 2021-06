Satisfecho porque: "Pude ganar de punta a punta"

Luego de un mesurado festejo junto a sus colaboradores y allegados, Lucas Gambarte analizó lo realizado ayer viernes en los ensayos y en el Sprint que lo tuvo al tope en el autódromo capitalino.

Inicialmente, dijo:

"Arrancamos complicados en esta fecha, no estábamos conformes con el auto tras el primer entrenamiento, fundamentalmente con la puesta a punto de la nueva marca de gomas que estamos usando. Decidimos hacer algunos cambios para el segundo entrenamiento y no pudimos probarlos por una falla del motor. El arreglo de ese problema nos llevó mucho tiempo, recién pude salir a clasificar en los últimos tres minutos, dar solo una vuelta y logré la octava posición".

Seguidamente, el piloto de Junín expresó:

"Hicimos otros cambios, para buscar más ritmo en el Sprint y me ayudó mucho que se largó con grilla invertida (los 8 primeros tiempos), así que largué primero. Al auto le costó al principio agarrar temperatura en las gomas, pero luego logró tener buen ritmo y pude ganar de punta a punta".

Finalmente, el ganador del Sprint del Series se refirió a la carrera final de hoy y manifestó al respecto:

"Pensando en la final, largaré octavo, porque se vuelve a la grilla original. Debo pensar en avanzar y hemos hecho algunos pequeños retoques en el auto, para ver si las gomas levantan antes temperatura y tener más ritmo desde el inicio, poder así avanzar y lograr buenos puntos para el campeonato", completó Lucas Gambarte.