Ciarrocchi volvió a triunfar con el auto del Lincoln Motor Sport

La primera final del Top Race V-6 en el circuito N° 9 del autódromo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires era una buena oportunidad para demostrar el potencial de los principales candidatos que fueron anotándose a medida que pasaban las tandas de entrenamiento primero y luego la sesión clasificatoria.

La propuesta de largar con grilla invertida suponía una interesante alternativa, que se fue plasmando con el correr de las vueltas desde el inicio mismo de la carrera final.

Matías Capurro largó adelante, con Fabricio Javier Persia segundo y con la firme intención de aprovechar este beneficio reglamentario, para poder consolidarse en la cima del campeonato 2021.

El sanjuanino Persia tomó la punta de la carrera apenas se puso en marcha y ahí empezó a marcar una diferencia interesante, aprovechando la lucha que se daba detrás de él.

Azar y Ciarrocchi largaron octavo y séptimo respectivamente, y desde el principio de la carrera mostraron sus intenciones de avanzar, ya que los dos contaban con autos para hacerlo y poco a poco lo fueron confirmando.

En la primera parte de la competencia, Persia se alejó y Matías Cravero se posicionaba en la segunda colocación, dejando a Azar y Reutemann que pelearan en el segundo pelotón junto a Ciarrocchi y Sapag, quienes también se mostraban con un interesante potencial.

En esta parte de la carrera, también fue importante el desempeño que mostró Facundo Aldrighetti, quien no pudo aguantar su posición en el lote de los punteros. Con el ingreso del Auto de Seguridad se neutralizó la competencia, el panorama para el piloto del sur argentino se complicó más su carrera.

Primero, sufrió un toque con Cravero al reiniciarse la competencia y esto lo retraso. Luego, tuvo un toque con Baltazar Leguizamón que le valió la exclusión de la competencia por parte de los comisarios deportivos.

Adelante, la competencia empezaba a mostrar otro panorama. Ciarrocchi se había acercado a Diego Azar, quien se ubicaba tercero, mientras que Persia empezaba a perder ese potencial demostrado al inicio.

En tanto, Matías Cravero intentaba llegar a la punta, pero no lograba mientras el lote de punta sumaba más candidatos.

En la segunda parte de la prueba y ya con los autos desgastados comenzó otra carrera. Los punteros se juntaron y cuando parecía que empezaban los ataques apareció el Auto de Seguridad nuevamente para neutralizar la competencia, debido al despiste de Ian Reutemann.

Al reiniciarse la prueba, Ciarrocchi logró saltar a la punta ya que antes de la neutralización ya había dado cuenta de Cravero. Cuando se lanzó la carrera nuevamente el cordobés fue a buscar la punta de la competencia por afuera en el curvón uno y eso significó pasar a Persia y alcanzar la cima del clasificador.

El piloto del Lincoln Motor Sport se aferró en lo más alto, mientras que Azar lograba superar a Cravero que perdía terreno al igual que Fabricio Persia que se caían en el clasificador. Esto le permitía a José Manuel Sapag acercarse y pelear de lleno por el último escalón del podio.

Mientras esto sucedía en el lote de punta, el experimentado Adrián Hamze lograba una buena carrera con un resultado que le daba la victoria en la Copa Master. Con un auto que le entrega el equipo Octanos Competición, logró acomodarse de excelente forma luego de varias superaciones y alcanzaba el triunfo.

El final de la competencia tuvo cierta complicación ya que su unidad perdía algo de rendimiento, pero esto no impedía que logró el triunfo.

A falta de algunas pocas vueltas, Sapag logró la superación y así llegar al tercer lugar, mientras Diego Azar buscaba una alternativa para incomodar a Marcelo Ciarrocchi, quien se mostraba cada vez más firme en la posición de líder.

José Malbrán en el Junior

En cuanto al Top Race Junior, lo mejor del viernes quedó para José Malbrán con el Mercedes Benz N° 187, con un tiempo de un minuto 28 segundos 959 milésimas.

Lo escoltaron Facundo Di Gennaro (Toyota), a 348 milésimas; y David Martínez (con otro Mercedes Benz), a 643 milésimas del mejor registro.