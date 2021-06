Nicolás Bulich: "Vamos detrás del objetivo de pelear por el campeonato"

La Clase 3 del Turismo Pista tiene entre sus grandes animadores al piloto de nuestra ciudad, Pedro Nicolás Bulich, quien con el Toyota N° 16 que motoriza Pablo Pérez, con el aporte de todo el equipo ZP, quiere seguir hasta el final en la lucha por el campeonato.

Con la sólida actuación y el segundo puesto cosechado en la última carrera, disputada en el autódromo de Concordia (Entre Ríos) el 18 de abril pasado, el corredor juninense trepó al segundo puesto del certamen 2021.

"Nico" esperaba muy confiado la competencia que se iba a disputar este fin de semana pasado (ayer), prueba que se postergó por la disposición del Gobierno Nacional, al decretar una cuarentena mucho más cerrada, por la pandemia que ha generado el coronavirus y que afecta a todo el país.

Luego de escoltar en el circuito concordiense a Tomás Bergallo (Luis Bessone, el puntero del torneo completó el podio), Bulich sumó puntos importantes, llegando a 49 unidades, a siete del puntero de la Clase 3, junto a Thiago Martínez, quien suma la misma cantidad que nuestro coterráneo.

Cuando Bulich estaba en un muy buen momento deportivo, llegó el "parate" por la cuarentena y mientras espera la reanudación del certamen, que sería el domingo 20 de junio en autódromo a confirmar, "Nico" dialogó con Democracia.



Inicialmente, en relación a las restricciones dispuestas por el Gobierno Nacional y a como lo afecta ello, dijo:

"Nos afecta a todos en general para desarrollar cualquier actividad, con muchas restricciones que complicaron en lo físico, en lo laboral. Habrá que esperar como sigue ahora, el día a día. La situación es muy complicada, esperemos que los cuidados sean para bien de todos y podamos salir adelante".

A la hora de realizar un balance de la actual temporada, el hijo del recordado Pedro Bulich (destacado piloto local, fallecido hace pocos meses), expresó:

"Por el momento, el balance es más que bueno, el auto es competitivo, estoy segundo en el campeonato y con buenas perspectivas para lo que se viene. El Toyota funciona bien, fuimos a probar al kilómetro hace algunos días, para hacer mejoras en el motor y las mismas se consiguieron, así que es importante", tras lo cual, ampliando conceptos, comentó:

"Vamos detrás del objetivo de pelear por el campeonato, queremos ser siempre competitivos con todo el equipo, haciendo un esfuerzo grande para traer los mejores resultados. El último podio fue importante para mí, nos ayudó mucho y nos puso de cara a pelear por el título, nuestro objetivo principal. Tenemos muchas expectativas de dar pelea para llegar a obtener el número '1', muchas ganas de poder concretarlo".

Seguidamente, "Nico" analizó que "La categoría está transitando un momento inmejorable, con cantidad y calidad de autos, varios equipos que pelean arriba, mucha audiencia por televisión y con carreras muy entretenidas. Esta en su mejor momento el Turismo Pista y les gusta a todos. La dirigencia nos comunicó que estaba suspendida la carrera del fin de semana (por ayer) en Concepción del Uruguay, así que estamos a la espera de lo que resuelve el Gobierno Nacional y ver como sigue la actividad deportiva. Esta categoría genera muchas fuentes de trabajo, hay mucha gente que vive de esto", afirmó.

El recuerdo y el homenaje a su papá, Pedro

Luego de "Agradecerle a todos los sponsors, que hacen un gran esfuerzo para que podamos competir, a mi familia, ya que estamos pasando una situación complicada, especialmente yo (por el deceso de su papá), pero pudimos salir adelante de este momento difícil, con el apoyo de todos. También agradezco a todo el equipo ZP, a Pablo Pérez y su grupo de trabajo, ya que me dan un auto buenísimo", Bulich completó la entrevista brindada a Democracia señalando:

"Esto es para que mi viejo, que me acompaña desde el cielo en esta pasión que él me inculcó y tanto nos gustaba compartirla juntos. Él me sigue dando fuerzas desde donde está y yo trato de darle alegrías para que seguramente esté feliz, para llegar al objetivo y al funcionamiento que queremos con todo el equipo, tras el enorme esfuerzo que estamos realizando", completó "Nico".