Lucas Gambarte está confiado: "El auto se muestra competitivo, logramos una buena puesta a punto"

Sin prisas, pero también sin pausas, el joven piloto juninense Lucas Gambarte (de 23 años) viene transitando su camino por el apasionante deporte motor y va obteniendo logros, además de sumar valiosa experiencia.

Es apuntalado por sus padres Carlos Alfredo Gambarte (fue un destacado futbolista local) y Karina Alicia Ponce de León, su hermana (Camila Gambarte), su novia (la también piloto Fiamma Tabella, de Chacabuco), familiares, amigos y los sponsors que siempre dicen "presente".

Lucas transita en este 2021 una nueva temporada en la categoría Top Race, ahora en el Series, tras incursionar en el TR Junior (fue subcampeón en la temporada 2019) y luego de un gran paso por el karting, categoría en la que obtuvo tres títulos.

El actual estudiante de ingeniería mecánica, quien paso cuando era niño por las divisiones inferiores de fútbol del Club River Plate de Junín, jugó al básquet en el Club San Martín y tenis en el Golf Club", al ser entrevistado por Democracia, se refirió inicialmente a la actual situación que se vive con la pandemia de Covid-19 y las restricciones que hoy finalizarían:

"Las nuevas medidas no me afectaron mucho desde el punto de vista del entrenamiento físico, ya que no estaba a full con eso y lo que estaba haciendo lo realizaba en mi casa, así que lo sigo haciendo ahora de la misma manera. Sí nos afectaron en lo económico a la hora de salir a juntar el presupuesto para la próxima carrera. Está en ese aspecto todo muy difícil, con los sponsors, los negocios y las empresas de la ciudad que nos apoyan, complicados con las nuevas medidas. El panorama es preocupante a la hora de ver qué pasará para la próxima carrera".

Conforme con los resultados que se vienen dando

Requerido de parte del piloto un balance de lo que hasta ahora deja la temporada del series, Lucas consideró: "El balance es muy bueno hasta ahora. Ya había dado un pequeño salto desde la última carrera de la temporada anterior y se repitió en las dos primeras de este año. El auto se muestra muy competitivo, logramos con mi papá y los chicos del equipo una buena puesta a punto que hace que ande muy bien en pista. Voy entendiendo cómo se comporta el auto al manejarlo y a la hora de estudiar los datos que no brinda el auto y los cambios que se deben realizar en la puesta a punto. Estamos muy conformes con los resultados que se vienen dando; en la última fecha habríamos podido traer más puntos en la final, si no hubiese sido por un toque de carrera que me dejó afuera. Igualmente, es muy productiva la labor hasta este momento y esperamos seguir por esta senda", remarcó.

"Siempre hay detalles para ir mejorando, lo hacemos carreras tras carreras, cosas y detalles mínimos, pero que a lo largo del campeonato suman y hacen que el auto siga funcionando bien, que no se caiga. No hay cosas puntuales, sí detalles que permitirán tener un auto prolijo, que siga funcionando de buena manera a lo largo del campeonato".

En cuanto a la divisional Top Race Series, remarcó:

"La categoría está muy bien, ha venido remontando en los dos últimos campeonatos, ya que se incrementó el nivel de pilotos, es linda, competitiva, con equipos que tienen autos que salen a pelear cada carrera. El año pasado quedó demostrado que el Series fue más entretenido que la mayor (Top Race V-6) y en este campeonato 2021 se han sumado corredores nuevos y que eran rápidos en otras categorías y otros con mucha experiencia anterior en el Top Race y en categorías nacionales de mucho nivel. Eso motiva mucho y hace que uno se esmere y trabaje al máximo para estar al nivel de lo que es hoy por hoy el automovilismo nacional, que tiene mucho nivel".

Esperando las nuevas medidas

Sobre lo que se viene, Gambarte dijo: "La dirigencia de la categoría hace reuniones virtuales con los jefes de los equipos y evalúan cómo se va desarrollando la situación de la pandemia. Depende mucho de los decretos que vayan a sacar, las nuevas medidas que imponga el Gobierno nacional. Tratarán de cumplir con las fechas estipulados y la idea es correr la fecha próxima en Buenos Aires, respetando las medidas, los protocolos, realizando los tests y estudios que hagan falta a pilotos y mecánicos que ingresen al autódromo. También hay medidas ya evaluadas por si se extiende la cuarentena. Sin dudas, la categoría hará el máximo esfuerzo para estar en Buenos Aires (ver página 27) en la próxima carrera", manifestó.

Para finalizar, Lucas Gambarte dijo:

"Por último, quisiera agradecer a toda mi familia, a mi novia, al 'Pelado' Alonso, al equipo SDE Competición y a todos los sponsors que hacen posible mi participación y que son: Chocrón Combustibles (Puma Energy), Biondini Sanitarios, Aceros Perkusic, Bringeri, Red Oroza Multimarca, Decarre Asesores de Seguros, Guibe Hnos., TyM Constructora Vial, Carpinella Hnos., Corvalán Climatización, Panadería Las III Bambinas, Carnes Aymar, Laboratorios Blocksal, Nutribón, Montanari, Juma Electric Neored, Aberturas Villegas, Toto Race Components, La Casa del Filtro y a todos aquellos que siempre me dan una gran mano", completó el ascendente piloto de Junín.