Federico Pérez tiene como objetivo "entrar a la Copa, a la definición del campeonato"

El joven y destacado piloto juninense Federico Pérez, de 36 años, compite con la Ford Ranger N° 10 -por segunda temporada consecutiva- en la categoría TC Pick Up, que cuenta con la organización y el patrocinio de la Asociación de Corredores de Turismo Carretera (ACTC).

Luego del campeonato 2020, en el que finalizó en el décimo puesto del certamen a bordo de una Ford Ranger, "Fede" quiere mejorar este año la performance de la temporada pasada, en las que logró ubicarse en las posiciones 7°, 9°, 10°, 13°, 16°, 17°, 18° en las siete carreras en las que obtuvo puntos.

Luego que la ACTC dispusiera cancelar la carrera prevista el pasado fin de semana en La Plata, por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del Gobierno nacional, Pérez espera impaciente la reanudación del certamen 2021 de las TC Pick Up, campeonato que por el momento lo tiene en la undécima posición.

Al respecto, mientras aguarda que vuelva la actividad motor, que sería para la divisional el próximo fin de semana en la capital provincial, Pérez dijo: "Esta cuarentena sin dudas que afecta para entrenar, porque tenemos que volver a hacerlo en casa. Aprovecho además el tiempo para meterle más horas al simulador".

"Por el momento, el balance es bueno, teniendo en cuenta que todavía no pudimos hacer una buena prueba de la camioneta, ya que las pruebas están prohibidas. En la pick-up que manejo, no se tocó nada de cómo se armó en principio, por eso es necesario que podamos probar, por supuesto que cuando nos habiliten para eso", expresó.

Una categoría en crecimiento

Sobre la categoría en la que ahora corre, el piloto de nuestra ciudad consideró que "está en crecimiento, la veo con mucho futuro". Y sobre el certamen 2021, recalcó que su objetivo "es entrar a la Copa, a la definición del campeonato".

Luego de confirmar que con la dirigencia de la ACTC están en permanente cotacto "para analizar cuándo se puede volver a empezar a competir", se refirió a su otra actividad ligada al mundo "tuerca", la de periodista deportivo.

Pérez expresó: "Trabajo como periodista de ACTC Media TV, para la TV Públixca y DeporTV. Me gusta mucho, lo disfruto a pleno aunque me gustaría estar arriba de un Turismo Carretera", remarcó.

Para finalizar, el piloto de nuestra ciudad agradeció: "A todos los que me dan la posibilidad de hacer lo que me apasiona, correr y trabajar en automovilismo".

Está undécimo en el campeonato

Disputadas dos carreras del campeonato 2021 de las TC Pick Up, Federico Pérez se ubica undécimo con 45 unidafes, a 29 puntos del líder y campeón en anteriores certámenes de la categoría, Juan Pablo Gianini.

Este lidera con 74 puntos, seguido por Mariano Werner, con 70; Gastón Rossi, 61; Matías Rodríguez, 56; Gastón Mazzacane, 56; Nicolás Trosset, 56; Nicolás Pezzucchi, 52; Omar "Gurí" Martínez, 48; el juninense Franco Clemente Morillo, con 46; y Diego De Carlo, también con 46, en los diez primeros puestos.

Luego se ubica Fede" Pérez, con la Ford Ranger N° 10, con 45 unidades; Facundo Chapur tiene 45; Agustín Lima Capitao suma también 42; Augusto Carinelli, 40; Franco Debenedictis y Diego Martínez acumulan 39 puntos; Martín Ferrando, 38; Christian Ledesma, 37 y completando los veinte primeros, tanto Eddy Mion y Ayrton Miserda tienen 35 unidades.

Luego se posicionan: Pedro Boero, con 30; Juan Pablo Rossotti, 29; Matías Jalaf, 28; Christian Dose, 27; Andrés Jakos, 25; Diego Ciantini, 23; Adrián Chiriano, con 22 y cierra en el vigésimo octavo puesto del campeonato Mariano Oyhanart, con 17 puntos.