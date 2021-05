Gabriel Ponce de León: "Hemos tenido una evolución con respecto al año pasado"

El piloto juninense Gabriel Fernando Ponce León continúa compitiendo en muy buen nivel en la "Máxima" del automovilismo nacional, el Turismo Carretera, y lo hace con las mismas ganas, pasión y responsabilidad que cuando se inició en el deporte motor, luego de haber transitado por varias categorías y logrado campeonatos en algunas de ellas.

Las opiniones de "Gaby" son autorizadas en estos tiempos de pandemia y en relación con los días que actualmente se transitan, con las restricciones que se viven y que se prolongarán, en principio, hasta el próximo domingo 30 de mayo.

En diálogo con Democracia, Ponce de León manifestó:

"La nueva cuarentena, sin dudas, afecta un poco. En lo personal, no puedo trabajar en un gimnasio porque están cerrados y no tengo en casa, pero sí hago algo de ejercicios en mi residencia y, además, salgo a correr, para tratar de mantenerme en forma. Después de esta postergación del Turismo Carretera (y de las demás categorías), no se comunicaron conmigo desde la dirigencia de la Asociación Corredores de Turismo Carretera (ACTC) y, de mi parte, solo vi el comunicado de la postergación de la fecha. Seguramente, en los próximos días habrán de comunicarnos las novedades sobre cómo seguir", expresó el piloto local.

Productivo balance hasta el momento

Avanzando en la charla y a la hora de hacer un balance de lo realizado en la actual temporada 2021 del Turismo Carretera, "El León de Ford" expresó:

"El balance de la temporada hasta el momento es bueno. Se vio que podemos estar entre los diez pilotos de adelante en algunas carreras y en las que no estuvimos en ese grupo fue por pequeñas fallas, lo que no nos permitió estar arriba y sumar buenos puntos. Pero hemos tenido una evolución con respecto del año pasado".

Ampliando conceptos, Gabriel dijo:

"Si bien estamos conformes con el funcionamiento, siempre en el automovilismo se intenta mejorar. Hoy tenemos que trabajar un poquito más en el chasis y lo mismo en el motor, que están desarrollando hace pocas carreras mi hermano (Mariano) y mi padre (Norberto). El objetivo de todo el equipo es poder estar entre los doce pilotos que estarán en la definición del campeonato. Para eso, habrá que sumar puntos fuertes en las cinco próximas carreras del campeonato".

"A la categoría la veo muy bien, con gran cantidad de autos y muy pareja a nivel reglamento, lo que la hace muy competitiva para todas las marcas", aseguró "Gaby", quien hizo llegar finalmente un agradecimiento a quienes lo apoyan en este certamen:

"Quiero agradecerles a todos los sponsors que hoy están y hacen un gran esfuerzo para seguir apoyándonos. También a toda mi familia, por el trabajo incansable, a los juninenses y a todos los que siempre están atentos a lo que uno hace en el automovilismo", completó el piloto de nuestra ciudad.

Por ahora está décimo octavo el certamen

Se han corrido cinco de las quince competencias previstas del campeonato 2021 del Turismo Carretera y las primeras 25 posiciones entre los 48 pilotos que han obtenido puntos en la "máxima" del automovilismo nacional son las siguientes:

Ps. Pilotos Puntos

1°-Canapino, Agustín 181,5.

2°- Di Palma, Luis José 151,5.

3°- Werner, Mariano 130,5.

4°- Gianini, Juan Pablo 128,5.

5°- Ardusso, Facundo 127,5.

6°- Castellano, Jonatan 125,5.

7°- Lambiris, Mauricio 125,5.

8°- Landa, Marcos 123,5.

9°- Gini, Esteban 121,0.

10°-Agrelo, Marcelo 114,5

11°-Santero, Julián 110,5.

12°-Pernía, Leonel 110,5.

13°-De Benedictis,Juan Bautista 109,5.

14°-Bonelli, Nicolás 94,0.

15°-Trucco, Juan Martín 93,0.

16°-Todino, Germán 90,5.

17°-Moriatis, Emanuel 90,0.

18°-Ponce De León, Gabriel 90,0.

19°-Ledesma, Christian 85,0.

20°-Jakos, Andrés 83,5.

21°-Urcera, José Manuel 83,0.

22°-Benvenuti, Juan Cruz 82,0.

23°-Costanzo, Pablo 81,5.

24°-Ciantini, Diego 79,0.

25°-Mazzacane, Gastón 76,5.

Descartan correr entre semana

Después de haber tenido que postergar la carrera que se iba a disputar este domingo en Concordia, el Turismo Carretera analiza diferentes opciones para darle continuidad al calendario 2021 y por el momento no piensa en correr entre semana, algo que sí evalúa el Turismo Nacional, como anticipó en su edición de ayer Democracia.

Si bien en los últimos días apareció el rumor sobre la posibilidad de hacer alguna carera en días de semana, la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) quiere mantener la actividad los fines de semana, pero ello dependerá del nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y si habrá alguna restricción.

"Tenemos muchas cuestiones en contra. Primero la circulación de los equipos y pilotos, que ahora no son esenciales. Después hay que ver si habrá televisación y si contamos con personal de seguridad y sanitario del lugar donde vayamos porque están abocados a la pandemia. Es una situación muy similar a la del año pasado", dijeron dirigentes de la entidad teceísta.