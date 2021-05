Para Franco Clemente Morillo, "el gran objetivo es pelear por el campeonato"

Franco Clemente Morillo, próximo a cumplir 28 años (el viernes 16 de julio venidero), inició muy bien la temporada automovilística 2021, ya que el domingo 28 de febrero pasado se coronó campeón del Top Race Series, tras gran faena y dar un gran paso en su carrera deportiva.

Con el título obtenido en esa divisional del Top Race, el piloto de Junín optó por cambiar de rumbos y pasó a miltar en el TC Pick Up, una de las categorías de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC), en lo que puede ser la antesala (o no) de llegar a la "máxima", el T.C.

Tras iniciarse en el karting, Franco siguió con su trayectoria en categorías de nivel zonal y nacional y así pasó por la Fórmula 4 Nueva Generación (2011), la Fórmula Metropolitana (2013), el Turismo Competición 2000, la Copa Bora 1.8 T (en la cual fue campeón en 2016) y el Top Race Junior, siendo subcampeón en 2017 en una de las "teloneras" del TR V-6, lo que repitió este año en un peldaño superior, el Top Race Series.

Aspira a estar bien arriba en el certamen

En la jornada de descanso por la fecha patria del 25 de Mayo y en tiempos de una nueva cuarentena social, preventiva y obligatoria generada por el coronavirus, Morillo fue entrevistado por Democracia.

Inicialmente, al ser consultado sobre cómo lo afecta esta situación y cómo la está transitando, consideró: "Me afecta como a afecta a todos y, por el momento, entreno en mi casa, ya que tengo una cinta para correr y lo completo con gimnasia".

Sobre el balance que realiza a esta altura de la temporada del certamen de TC Pick Up, el piloto de nuestro medio expresó:

"El balance hasta el momento es muy positivo. Estoy ampliamente conforme con el rendimiento que muestra la camioneta Fiat Toro que manejo (la N° 64). Con nuestro equipo venimos trabajando carrera tras carrera y todo el esfuerzo que se realiza se estaba viendo reflejado en la pista".

Quiere el campeonato

Tras ello, Franco no dudó en señalar: "El gran objetivo que nos propusimos es, como siempre, pelear por el campeonato. Las carreras de TC Pick Up son muy similares a las competencias del Turismo Carretera, con camionetas realmente muy 'divertidas' para manejar, por la potencia que desarrolla en carrera y por la poca carga aerodinámica que tienen".

"Con los dirigentes de la Asociación Corredores Turismo Carretera nos mantenemos en contacto permanente, siempre los directivos de la ACTC me hacen sentir muy cómodo en esta categoría", expresó Morillo e hizo llegar un agradecimiento extensivo:

"A todos mis sponsors: Ombú; La casa de la cosechadoras; Transporte Jatip; Extruza Zavalía; Y.P.F. Santa Rita; Laboratorio Arbo; Agroinsumos Dionisi; Utedyc Seccional Junín; Contructora Vial; Río Uruguay Seguros y a todos los amigos y los colaboradores que siempre nos apoyan", completó la entrevista con Democracia el ascendente piloto local.

Se ubica noveno en el certamen

Disputadas dos carreras del campeonato 2021 de las TC Pick Up, Franco Morillo se ubica noveno, con 46 puntos, a 28 unidades del líder y campeón en anteriores certámenes de la categoría, Juan Pablo Gianini.

Este lidera con 74 puntos, seguido por Mariano Werner, con 70; Gastón Rossi, 61; Matías Rodríguez, 56; Gastón Mazzacane, 56; Nicolás Trosset, 56; Nicolás Pezzucchi, 52; Omar "Gurí" Martínez, 48; el citado Morillo, con 46; y Diego De Carlo, también con 46, en los diez primeros puestos.

Luego se ubica el otro piloto juninense de la categoría, Federico Pérez, con la Ford Ranger N° 10, con 45 unidades; Facundo Chapur tiene 45; Agustín Lima Capitao suma también 42; Augusto Carinelli, 40; Franco Debenedictis y Diego Martínez acumulan 39 puntos; Martín Ferrando, 38; Christian Ledesma, 37 y completando los veinte primeros, tanto Eddy Mion y Ayrton Miserda tienen 35 unidades.

Seguidamente se ubican: Pedro Boero, con 30; Juan Pablo Rossotti, 29; Matías Jalaf, 28; Christian Dose, 27; Andrés Jakos, 25; Diego Ciantini, 23; Adrián Chiriano, con 22 y cierra en el vigésimo octavo puesto del campeonato Mariano Oyhanart, con 17 puntos.