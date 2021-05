El TN aspira a poder correr entre semana

Desde la Asociación Pilotos Automóviles Turismo (APAT) no descartan tener actividad de lunes a viernes, tal como lo hicieron el año pasado. El TN empezó a delinear los pasos a seguir ante la situación sanitaria por la segunda ola de COVID-19 que golpea al país.

Si bien la próxima fecha sigue en pie (programada para el 13 de junio en el autódromo "Oscar Cabalén" de Alta Gracia, Córdoba), aún no hay certezas sobre qué pasará en los próximos días, principalmente los fines de semana, cuando podría haber restricciones para actividades deportivas.

Es por ello que la Asociación Pilotos Automóviles Turismo (APAT) evalúa la alternativa de correr entre semana, algo que ya lo hicieron en la temporada pasada cuando disputaron una fecha doble un martes y miércoles en La Plata.

Si bien ese formato no se volvió a repetir, fue exitoso ya que sirvió para adelantar carreras y cumplir con el calendario.

La CANAV RR ha reprogramado su actividad

La continuidad del torneo nacional se postergó unos meses aunque el trabajo de la preparación no se detiene para los participantes del Campeonato Argentino de Navegación Rally Raid (CANAV RR).

Sin embargo, a pesar de que los tiempos se extienden para ver acción de Rally Raid, los organizadores del torneo trabajan en las carreras que se vendrán. Sin descanso, los exploradores de caminos están diagramando los próximos desafíos a la vez que se avanza en importantes ofertas.

La organización se hará cargo de la logística de traslado de vehículos desde diferentes puntos del Mundo con viaje ida y vuelta. Quienes planeen competir, podrán optar con esta facilidad que se brinda, poniendo a disposición traslado terrestre para competidores de Sudamérica y marítimo para competidores de Europa.

Vale recordar que el certamen comenzó con el exitoso South American Rally Race el pasado mes de febrero, con dos carreras, pero la situación sanitaria en el país y las variables en las jurisdicciones provinciales hacen oportuno esperar una mejora antes de confirmar carreras en el corto plazo.

la tercera fecha se reprogramó para el primer fin de emana de agosto, con el Rally Raid San Juan - Villicum; la cuarta entre el viernes 17 y el domingo 19 septiembre con el Rally Raid de General Gral. Alvear - Nihuil; y la quinta entre el 28 y el 31 octubre con el Desafío Dunas de Santa María.

El Campeonato Argentino de Navegación Rally Raid (CANAV RR) 2021 finalizará con la sexta fecha, a correrse entre el viernes 3 y el domingo 5 diciembre con el Rally Raid de Chilecito (La Rioja).