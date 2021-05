Werner se impuso de inicio a fin en el "Coliseo Porteño"

Con cielo encapotado sobre el “Coliseo Porteño”, la Clase 3 del Turismo Nacional cumplió con una prolija largada en el trazado número 8 del autódromo "Oscar y Juan Gálvez" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Mariano Werner (VW Vento), dueño de la pole position y ganador de la serie más veloz, se mantuvo en la cabeza del pelotón en la largada, pero Ever Franetovich (Ford Focus) no permitía que el de Paraná se escapara en la punta.

Gastón Iansa (Toyota Corolla) largó desde la tercera posición, pero un despiste lo relegó hasta la mitad del pelotón y luego debió abandonar prematuramente la competencia por problemas en el motor de su auto.

Con la mitad de la final cumplida, Werner y Franetovich se alejaron del resto en una lucha de dos por la punta, mientras Antonino Garcia () y Marcos Quijada () se disputaban el último lugar en el podio. Más atrás, José Manuel Urcera (New Civic) y Facundo Chapur (Ford Focus) protagonizaban una áspera lucha por el noveno puesto. Un toque entre ambos fue analizado por los comisarios deportivos, sin sanción para el rionegrino, que luego dio cuenta de Julián Santero (Toyota Corolla) y Leonel Pernía (Ford Focus) para quedar en la séptima posición, luego de haber clasificado 29°.

Werner se mantuvo a una distancia considerable de Franetovich sobre el final, distancia que le permitió respirar más tranquilo para ir derecho a la victoria en el autódromo de Buenos Aires. El paranaense no ganaba en la Clase 3 desde Viedma 2018, cuando lo hizo sobre un Fiat Tipo. El hombre de Venado Tuerto llegó segundo y Antonino García completó el podio.

Tras la finalización de la carrera, se analizó si la utilización de las gomas de Werner era correcta o si eran de otra carrera. La conclusión de la categoría fue que hubo una confusión, pero fue confirmado el triunfo del entrerriano.

Borgiani ganó en la Clase 2

En una final de Clase 2 muy luchada y con alternancia en la punta, Alejo Borgiani alcanzó su primer triunfo en la categoría menor del TN. Miguel Ciaurro y Maxi Bestani completaron el podio.

En la partida, los autos de Otero y Borgiani entraron apareados a la curva 1, con roce incluido, aunque sin perder el control de sus máquinas que se acomodaron posteriormente, sin alterar las posiciones de largada. Christian Abdala (Toyota Etios) supo abrirse camino y antes del tercer giro superó a Borgiani para ser el nuevo segundo.

En la cuarta vuelta, el auto de Abdala se movió de costado y le dejó el hueco a Borgiani para recuperar la posición e ir en búsqueda del líder. Con seis vueltas cumplidas, el de Casilda se tiró por afuera en “La Confitería”, pero la cuerda favoreció a Ortega, que mantuvo la punta. Los intentos de superación llevaron a exigirse al máximo a Borgiani, que estiró demasiado la frenada en una curva hasta irse de pista en la vuelta n°7, retomando su curso en el séptimo puesto.

Antes de cumplirse la decena de giros, el auto del líder perdió rendimiento por problemas en un neumático y se puso de costado, lo que provocó la embestida de parte de Abdala. Ambos pilotos terminaron fuera de la pista. Abdala abandonó, en tanto que Ortega pudo volver, aunque muy retrasado.

Lucas Yerobi (Fiesta Kinetic) fue el heredero de la punta, seguido de cerca por Borgiani. El piloto de Tierra del Fuego iba por su primera victoria en la categoría, aunque no le sería fácil. El Gol Trend del segundo lo llevó a los empujones en los últimos giros, hasta que el auto de Yerobi dijo basta y el triunfo quedó servido para Alejo Borgiani, que alcanzó así su primer halago en la Clase 2. Miguel Ciaurro (Gol Trend) se subió al segundo escalón del podio, dándole el 1-2 al equipo de Sergio Giaccone. Maximiliano Bestani (Ford Fiesta Kinetic) fue tercero.

Mateo Núñez (Nissan March), Lucas Tedeschi (Toyota Etios), Damián Kirstein (Peugeot 208), Pablo Ortega (Fiat Argo), Emanuel Abdala (Fiesta Kinetic), Sebastián Pérez (Chevrolet Onix) y Christian Bodrato Mionetto (Toyota Etios) completaron los primeros diez lugares.

La próxima fecha de ambas categorías será la quinta y será con el retorno de la categoría al "Oscar Cabalén" de Alta Gracia, el 13 de junio.