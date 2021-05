Aporte para que la Escuela Industrial compita en el Desafío Eco

Un aporte de 120.000 pesos fue entregado a directivos y alumnos de la Escuela de Educación Técnica N°1 "Antonio Bermejo" de Junín, para que puedan volver a participar del Desafío Eco 2021.

Pablo Petrecca, jefe del Gobierno de Junín, se acercó hasta la institución para dialogar con algunos de los profesores, directivos y estudiantes que están trabajando en la confección del vehículo eléctrico.

David Camps, director de la E.E.T. N° 1, fue quien recibió al jefe comunal y manifestó:

"Quiero agradecer a Pablo por la visita y el apoyo incondicional de siempre, mucho más este año tan complejo y difícil. Contar con este apoyo es para nosotros un envión muy grande, porque permanentemente trabajamos para mantener la presencialidad y este proyecto, que es el Desafío Eco, que nos ha traído tantas satisfacciones y que a los chicos les permite integrar muchos de los conocimientos que adquieren durante toda la trayectoria en esta escuela".

Luego, Camps señaló: "Tenemos la particularidad de que, por la pandemia, los chicos este año no podrán participar de las prácticas habituales, por eso junto con todo el cuerpo directivo y profesores hemos tomado la decisión de encarar, como dije, más allá de las adversidades, la participación en el Desafío Eco", agregó.

El docente agradeció además "el apoyo del Municipio por este proyecto a la educación, porque le permite a los chicos hacer esa práctica tan necesaria para lo que será el futuro de ellos una vez que egresen de la escuela. Nuevamente, agradezco a Pablo, a todo el equipo de Educación del Municipio, que siempre nos atienden y nos brindan esta posibilidad".

Para finalizar, Camps manifestó: "A raíz de la pandemia, hemos reestructurado toda la forma de trabajar, como todos saben, con burbujas, optimizando los tiempos y cumpliendo los protocolos para un dictado de clases seguro".

Por su parte, luego de dialogar con los alumnos que participan del proyecto, Petrecca señaló: "Cuando uno quiere evaluar a un colegio tiene que ver a sus egresados y en esta Escuela Industrial el nivel de los chicos es excelente. Eso significa que hay un cuerpo directivo y docente muy comprometido que no solamente forman desde lo técnico, sino también desde lo humano".

Ampliando, dijo el intendente que "ese trabajo que se lleva adelante en esta institución no solo impacta en lo académico y dentro de la escuela, sino también en nuestra comunidad. Por eso y como lo hacemos siempre, hoy estamos acompañándolos en la participación de una nueva edición del Desafío Eco, un proyecto que excede a la escuela y del que ya es parte toda la ciudad, también acompañando y apoyando".

Tras ello, dijo: "La participación en este proyecto complementa la formación de los chicos, ya que ponen en práctica todo lo aprendido confeccionando un auto, buscando la superación de lo hecho en años anteriores, algo que es para valorar y destacar, porque la superación es parte de la educación de los alumnos", agregó.

El intendente destacó además: "Como bien dijo David, este año la participación suma nuevos desafíos, ya que los chicos no pueden estar juntos en la planificación y el desarrollo del auto. Más allá de estas dificultades, se han reinventado buscando alternativas y es por eso que, como Gobierno, queremos apoyarlos y acompañarlos".

En otro orden de cosas, el jefe comunal dijo que "es grato escuchar que, de 700 alumnos, solo 2 han sido positivos para Covid-19 hasta el momento, lo que indica que las burbujas funcionan, que se aplican los protocolos por parte de toda la comunidad educativa. Es por eso que debemos hacer mucha fuerza para que la presencialidad continúe y, en caso de la que la situación epidemiológica sea más compleja, que cerrar las escuelas sea la última medida, porque acá está el presente y el futuro de nuestra sociedad", completó Pablo Alexis Petrecca.