El juninense Nicolás Bulich y Tomás Bergallo ganaron las series de Clase 3

Tomás Bergallo (Etios) y el juninense Nicolás Bulich (también con Etios, el N°16) se adjudicaron ayer las series de la Clase 3 del Turismo Pista en el autódromo de Concordia, escenario de la tercera fecha de la temporada 2021.

En la primera manga, Bergallo hizo valer la pole position conseguida y comandó las acciones desde el comienzo. Sin embargo, el despiste de Marcelo García (Clio) en la chicana hizo que la prueba se neutralizara en el último giro.

De esta manera, la fila india recibió la bandera a cuadros detrás del auto de seguridad y el chaqueño sumó su primer triunfo en la divisional. Pablo Vuyovich (Fiesta), Luigi Melli (Etios), Andrés D’Amico (Clio) y Ramiro Alcaine (Clio) cerraron el top cinco.

La segunda batería lo tuvo a Lucas Petracchini (Clio) como líder inicial. El salteño iba en punta, pero no transitaba cómodo, cuestión que le pasó factura en el último giro. El piloto del Oliverio Competición salió mal armado de la chicana y eso le permitió a Bulich emparejarle la marcha.

El piloto de Junín aguantó en el sprint y se benefició con la cuerda para convertirse en el nuevo líder.

En los metros finales, el piloto del ZP Sport (Bulich) se bancó los embates de Petra-cchini y Luis Bessone (Etios) y ganó el parcial. Más atrás arribaron Thiago Martínez (Etios) y Tomás Sniechowski (Fiesta).

Con Bulich adelante, la final de la Clase 3 del Turismo Pista está programada a 12 giros o un máximo de 30 minutos y se pondrá en marcha hoy a las 12.

Previamente, Adrián Oubiña y Matías Álvarez fueron los ganadores de las series de la Clase 1 del Turismo Pista en el autódromo de Concordia y hoy partirán en las primeras posiciones de la final.

Por su parte, Pablo Vázquez (VW Up) y Marcelo Bugliotti (VW Up) fueron los ganadores de las series de la Clase 2 del Turismo Pista y el “Papel” (Bugliotti) largará primero en la final de hoy.