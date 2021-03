Todo fue para Agustín Canapino

El arrecifeño Agustín Canapino cerró un fin de semana ideal, con pole, Carrera Clasificatoria y triunfo en la final, disputada en el circuito 9 del autódromo “Oscar y Juan Gálvez”.

Canapino (Chevrolet Cruze) se impuso en la segunda final del año del Súper TC 2000, en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad de Buenos Aires.

El inicio estuvo lejos de ser el esperado para "El Titán", que cayó del primero al cuarto puesto en pocos metros, superado por Facundo Ardusso (Honda New Civic), Bernardo Llaver (Chevrolet) y Julián Santero (Toyota). Canapino no se resignó y en sólo tres giros logró recuperar terreno hasta colocarse detrás del piloto de Las Parejas, en una carrera que evidenció muchos adelantamientos producto de la utilización del Push To Pass.

Tomás Cingolani protagonizó un fuerte despiste en la vuelta 18, que requirió el ingreso del Auto de Seguridad y la primera neutralización de la final. En la reanudación Canapino puso en juego el Push To Pass y lo hizo a la perfección para superar a Ardusso y volver a la posición inicial. El piloto del Equipo Pro Racing no dejó dudas y selló el triunfo en la segunda fecha de la temporada, acompañado por Ardusso y el mendocino Julián Santero en el podio porteño.

Leonel Pernía (Renault Fluence), Bernardo Llaver (Chevrolet Cruze), Damián Fineschi (Renault Fluence), Matías Milla (Renault Fluence), Marcelo Ciarrocchi (Citroën C4 Lounge), Fabián Yannatuoni (Honda Civic) y Franco Vivian (Toyota Corolla) completaron las principales posiciones.

El cuarto puesto cosechado por Pernía lo dejó en la cima del campeonato 2021, con 39 puntos. Santero es segundo, con 34, y Canapino tercero, con 31 unidades.

Para la próxima cita, el STC 2000 se trasladará hasta la provincia de Córdoba , para disputar la tercera fecha, en el autódromo “Oscar Cabalén”, el domingo el 11 de abril.