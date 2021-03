Juan Gamarra, por el camino del abuelo

Juan Gamarra es nieto de Eusebio Marcilla y, como no podía ser de otra manera, heredó de su abuelo la pasión por el automovilismo.

En diálogo con TeleJunín, Gamarra narró su experiencia en la Fórmula Renault 1400, categoría en la que da rienda suelta a su vocación.

"El hecho de ser nieto de Eusebio no es algo que me pesa en la pista. Cuando estamos arriba del auto, todos somos iguales y hacemos lo que mejor sabemos hacer. Con apellidos no se demuestra nada, hay que demostrar arriba de la pista", aseguró Gamarra, que comenzó a competir a los 16 años y regresó hace dos temporadas, después de un largo tiempo de parate.



Con respecto al recuerdo de su abuelo, comentó: "No lo conocí, por supuesto, porque no había nacido cuando sufrió el accidente, pero más allá del orgullo que siento por él desde lo deportivo, más importante es lo que fue como persona y todos hablan bien de él".

Finalmente, confió en que se concretará el proyecto de construir el Museo Eusebio Marcilla en el futuro no muy lejano. "Siempre se habló y está la posibilidad, lo ideal sería hacerlo en el circuito algún día, ojalá se pueda hacer".