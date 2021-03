Gabriel Ponce de León tiene mucha confianza para la actual temporada de Turismo Carretera

El juninense Gabriel Fernando Ponce de León, próximo a cumplir 42 años (nació en nuestra ciudad el 14 de marzo de 1979, justo en el día que se conmemora el fallecimiento del legendario piloto Eusebio Marcilla, “El Caballero del Camino”), sigue participando en la máxima categoría del automovilismo nacional.

“Gaby” sigue participando en el Turismo Carretera con un equipo casi totalmente familiar, con su hermano, el ingeniero Mariano Ponce de León, y su padre, Roberto “Pity” Ponce, como principales bastiones del team.

“Nano” se encarga de la atención del chasis y el progenitor de ambos trabaja generalmente en la preparación del motor y otros detalles, como viene ocurriendo desde hace siete años, en lo que es la vigésima temporada de Gabriel en el TC.

Todo se prepara ahora en Junín. “Mi papá lo tenía en mente hacía un tiempo y ahora se pudo concretar. El balance de la carrera de La Plata fue bueno, estuvo dentro de los parámetros lógicos”, señaló “Gaby” tras analizar la competencia inaugural del campeonato 2021 en el autódromo “Roberto José Mouras” de la capital provincial.

Ampliando conceptos, que vertió al portal Solo TC, el piloto local, subcampeón en Turismo Carretera en 2010, confesó:

“El proyecto se agranda, por lo que ahora hay más trabajo en el taller” del team Ponce de León Racing, siempre con la colaboración de Nilda, la madre del corredor y de Mariano, y un grupo de amigos y colaboradores.

Buen inicio en la temporada 2021

Ya a fines del año pasado, se reactivó la intención de preparar también la unidad motriz en Junín y pusieron manos a la obra apenas se cerró el campeonato 2020. Al respecto, el “León de Ford” señaló:

“Después de la última carrera en San Juan, el año pasado, mi papá y mi hermano desarmaron íntegramente el motor, que no andaba mal, pero que ahora mejoró. Ellos están muy entusiasmados laburando todo el día en eso y en el auto. Se dividen las tareas, uno se aboca al chasis y el otro al motor”, dijo nuestro representante en “La Máxima”, quien debutó en el certamen 2021 con un meritorio décimo puesto.

Esa actuación en el circuito platense le permitió a nuestro deportista cortar una racha de diecinueve carreras sin estar en los primeros diez puestos (había sido sexto en el autódromo de Termas de Río Hondo, Santiago del Estero), por lo cual se renovaron las esperanzas y las expectativas de tener un buen campeonato.

En esa competencia en el circuito santiagueño, Ponce de León usó por primera vez motores entregados por los hermanos de Entre Ríos, Nicolás y Próspero Bonelli, luego de lo cual pasó la atención de motores a cargo de Fabián Giustozzi y nuevamente volvió a manos de los hermanos Bonelli, desde la tercera carrera del 2020. Mientras los Ponce de León siguen “metiéndole horas” al trabajo en el taller familiar, los Bonelli preparan en Concepción del Uruguay un nuevo impulsor.

El año pasado, de acuerdo con el informe de Solo TC, se usó el anterior motor en tres competencias, hasta que surgió un inconveniente en el block y se lo cambió.

Sobre él en particular, Gabriel referenció: “Estoy esperando poder acomodarme en el tema números (presupuesto) para poder poner el block nuevo. La idea es poder tenerlo cuanto antes y que los hermanos Bonelli lo sigan atendiendo y que el que hacen mi hermano y mi papá también funcione como queremos”. Con ello, el piloto local tendrá dos impulsores a mano y optará en cuál usar.

La pasión de “Pity”

Al referirse a la pasión de su papá, Roberto, a la hora de preparar motores (cosa que hizo desde muy joven, con motos de carrera), “Gaby” –quien ya ha corrido 288 pruebas de Turismo Carretera-, comentó:

“Desde los doce años, mi papá fue mecánico de motos, así que tiene mucha experiencia en eso. Esta es la primera vez que trabaja en un motor de un auto de competición, por lo que tiene muchas cosas por aprender, porque recién está conociendo al motor y sabiendo qué cosas resultan y cuáles no, las pruebas y las contrapruebas”.

Luego, señaló: “Siempre estuvo con la idea de poder hacer algo, pero mi papá está grande y cargarlo con algo más era engorroso. Con este nuevo proyecto está con las mismas ganas que cuando tenía 30 o 40 años. Es algo que le gusta mucho, lo hace porque le apasiona, lo lleva adentro y nos contagia a todos”, dijo “Gaby”, quien buscará romper este año la sequía de victorias.

Su último triunfo en el TC fue hace ocho años, el 3 de marzo de 2013, en el autódromo de Centenario, provincia de Neuquén.

Acumula 119 carreras sin ganar, encabezando la estadística de los pilotos en actividad que no repiten victoria desde hace un tiempo.

Con mucha confianza, Gabriel Ponce de León dijo finalmente a los colegas de Solo TC sobre lo que se viene:

“Me gusta mucho el circuito de Buenos Aires (donde se corre este fin de semana), es de los más lindos y donde hemos tenido un buen funcionamiento como equipo. Creo que deberíamos poder volver a estar entre los 10 o 15 de adelante y con la cantidad de autos que hay y lo parejo que está el TC eso sería positivo. Lograr ese resultado nos permitiría seguir trabajando y seguir sumando. Obviamente que uno va a ganar, pero en el Turismo Carretera no es para nada sencillo”, concluyó el destacado y vigente piloto de Junín.

--> Programación para la segunda carrera del campeonato en el circuito de Buenos Aires