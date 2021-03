La suerte no acompañó en la final de ayer a los juninenses

Ayer se corrió la primera final del Premio “Coronación 2020” del Top Race Series, en la que Facundo Aldrighetti alcanzó una nueva victoria con el Mercedes Benz del JLS Motorsport-Corsi Sport, en una definición apasionante en las últimas vueltas de la competencia.

Los juninenses tuvieron una mala carrera, ya que Franco Morillo, quien tiene chances de ser campeón, quedó a diez vueltas del vencedor, en la posición duodécima y Lucas Gambarte solo pudo dar tres giros, quedando en la posición 13ra. del clasificador.

El dominador de la final fue Stéfano Di Palma con el Fiat Cronos del Octanos Competición, quien se había quedado con la pole de la primera clasificación. Hasta que en el sector de la confitería, Aldrighetti, quien lo venía siguiendo y metiendo presión, lo pudo doblegar adueñándose de la punta. A partir de ahí, Facundo pudo hacer una diferencia y cruzar la línea de sentencia en la primera colocación.

Segundo, finalmente, quedó Stefano Di Palma y tercero Adrián Hamze, de gran trabajo con el Fiat Cronos del Octanos. Cuarto fue Baltazar Leguizamón, quien largó décimo y avanzó varios lugares para quedar a un paso del podio. Ian Reutemann, líder del torneo, cruzó la bandera a cuadros en la quinta colocación con el Toyota del Pfening Competición sumando para el campeonato. Sexto terminó Marcelo Chiapetta y séptimo Luis Gastaldi.

Nicolás Farfala, José Montanari y Sebastián Alzamendi completaron los diez primeros puestos.

Finalizada la primera carrera del Coronación, el campeonato del Series quedó con Ian Reutemann y Stefano Di Palma con 82 puntos, Facundo Aldriguetti tiene 78, Baltazar Leguizamón 71 y Franco Morillo suma 64 unidades, entre quienes son los candidatos al título.

Vale destacar que la categoría todavía no conoce a su nuevo campeón ya que habrá que esperar hasta la segunda final de hoy, ya que los pilotos deberán elegir el mejor resultado entre ambas competencias.

Girolami ganó en el Top Race V-6

Ayer se disputó la primera final del Top Race V-6 en el autódromo capitalino y las condiciones para la gran definición cambiaron.

A priori, Franco Girolami mantenía una posibilidad ciertamente remota en su intención de pelear por el campeonato. Pero las chances existían y el cordobés fue a buscarlas. Arriesgó, jugó una carta fuerte que comenzó a mostrarla desde la sesión clasificatoria cuando se quedaba con el mejor registro.

El excampeón largó adelante y puso toda su experiencia para lograr sostener la primera posición. Con un auto firme y equilibrado que le entregó el equipo Azar MotorSport comenzó a construir un triunfo que significó mucho más que una victoria. Este logro le sirvió a Girolami para acercarse en la lucha por el título y no estar tan distanciado para la competencia final de este domingo donde todo está por escribirse en esta historia.

Detrás de él quedó ubicado Diego Azar. El joven piloto fue escolta de su compañero de equipo y logró posicionar a la estructura AMS en una inmejorable posibilidad para alcanzar la gloria. Diego fue inteligente. Apretó y atacó cuando pudo, pero no arriesgó un toque innecesario.

Mostró un auto contundente lo que puede interpretar como un golpe psicológico para su principal rival que es Matías Rossi quien se mantiene como líder de certamen, pero con una diferencia más estrecha de la que se había llegado hasta acá.

Las principales luchas se dieron por momentos en la primera posición, pero también con Ricardo Risatti quien desde la cuarta colocación atacó en varios pasajes de la competencia a un Matías Rossi que no pudo imponer su ritmo ni manejar los tiempos de la competencia en pos del título.

En todo momento, Girolami fue la referencia. Mostró un auto contundente y dejó una imagen altamente positiva para la final del domingo. El ritmo nunca sufrió alguna variación importante y esa puede ser una carta fundamental en la lucha por el título.

Hoy domingo la historia será distinta. Ya no existe ningún margen. Girolami hizo lo que tenía que hacer y a pesar de tener cierta dependencia de sus rivales, el cordobés sabe que cuenta con una herramienta de excelente nivel.

Por el lado de Rossi la experiencia que carga en su carrera deportiva puede ser su mayor fortaleza para definir el campeonato. Cuenta con un auto firme que se muestra parejo con el resto de los rivales, pero sabe que los debe doblegar si quiere alcanzar el campeonato con cierto grado de tranquilidad.

Con este resultado el campeonato quedó de la siguiente manera: Matías Rossi con 156 unidades mientras que Diego Azar se mantiene con 154 y ahora Girolami se acerca con 146 unidades. Los tres pilotos están encerrados en 10 puntos y este domingo habrá 27 unidades en juego.