Mauricio Milone se prepara para iniciar otro campeonato

Mauricio Milone, piloto juninense de 25 años radicado en Trelew (Chubut) junto a su familia, sigue participando con éxito en campeonatos de automovilismo en el sur del país y no se olvida de su ciudad natal ni del equipo de sus amores, Sarmiento de Junín.

Por eso, lleva los colores y el escudo del CAS en su auto de competición. Y sobre el certamen que se iniciará a mediados de marzo, “Mauri” comenzó expresándole a Democracia:

“Junto con mi equipo nos encontramos trabajando en los últimos detalles del auto, para iniciar el campeonato 2021 con muchas expectativas, ya que le hicimos muchas cosas nuevas y modificaciones para mejorar el auto. Vamos a empezar con motor nuevo, de la mano de mi preparador, Aníbal Davies, y también modificamos cosas del chasis con mi chasista, Marcos Beraza. También en el auto modificamos pontones, la trompa y otras cosas de la estética, accesorios y demás”.



Sobre el certamen que se avecina, Milone comentó: “La primera fecha se disputará el fin de semana del sábado 13 y el domingo 14 de marzo en el circuito de la ciudad de Puerto Madryn. La categoría en la que me encuentro corriendo se llama Turismo Pista Zonal 850 c.c. (TPZ 850 ) y, realmente, me encuentro listo para el inicio del campeonato. Solo nos faltaría llegar con el presupuesto y aprovecho este medio para solicitar que alguna empresa o particular de mi ciudad de Junín o de la zona de influencia quiera sumarse con una colaboración, como sponsor y para publicitar su empresa en el sur del país. Bienvenido será, ya que es lo que nos faltaría para estar presentes en el inicio del campeonato”.

Mauricio señaló además: “Vivo en la ciudad de Trelew y corremos en Puerto Madryn, Rawson, Gaiman , Dolavón y otros circuitos. Yo sé que corro con desventaja con los pilotos de la ciudad de Junín y la zona que compiten a nivel nacional, pero me surgió la idea de que por ahí existe alguna empresa que desea publicitar en el sur.

"Realmente se los agradeceré y dejo mi número de teléfono celular por si alguien quiere sumarse como sponsor: 2804006747 o 2804596041”, expresó el piloto que hace 14 años reside en Trelew y que lleva los colores y el escudo de Sarmiento en su auto, agregando como corolario:

“Estoy muy contento y orgulloso porque volvimos a jugar en Primera División. ¡Agunte el Verde!”.