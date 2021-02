Canapino ganó en el Gálvez, pero no pudo evitar la consagración de Rossi

Matías Rossi, a bordo de un Toyota, se consagró ayer campeón del Súper TC2000, tras arribar en el tercer puesto en la última fecha de la categoría, segunda en importancia del automovilismo nacional, en el autódromo "Oscar y Juan Gálvez" de la Capital Federal.

Pese a que la prueba fue ganada por su rival directo en la lucha por el título, el entrerriano Agustín Canapino (Chevrolet), la corona quedó para el corredor de Del Viso, que había llegado con una ventaja favorable en la tabla general, a la última carrera.

Rossi, que completó el podio detrás de Julián Santero, su compañero de equipo, consiguió su cuarto título en la categoría, los dos primeros con la denominación TC-2000 (2006 y 2007) y los últimos en la actual (2013 y 2020).

"Estoy muy emocionado, feliz, es espectacular la sensación que uno siente. Hacía rato que no ganábamos un título y se disfruta un montón", afirmó Rossi, que le ganó a su rival contemporáneo gracias a la diferencia de puntos obtenida en una temporada afectada por la pandemia de coronavirus.

"Éste no lo podíamos perder por la contundencia del equipo, tuvimos dominio en ocho de los diez eventos, Canapino levantó al final, pero el equipo demostró una muy buena interpretación", agregó Rossi, que también fue campeón de Turismo Carretera y Turismo Nacional en 2014, y el Top Race en 2019.

"Siempre fuimos positivos, pero mientras den los números todo es posible, no podíamos cantar victoria porque Canapino vino a hacer lo que hizo", completó el flamante campeón.