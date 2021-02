Federico Pérez: "Esperamos poder lograr un mejor rendimiento que el año pasado"

Con energías renovadas y la ilusión de lograr resultados más acordes a sus expectativas, el piloto juninense Federico Pérez se prepara para iniciar, el próximo 21 de marzo, la temporada 2021 de TC Pick Up, categoría creada por la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC), a finales de 2017.

En diálogo con Democracia, admitió que espera conseguir "un mejor rendimiento que el año pasado", cuando merodeó el décimo lugar del campeonato compitiendo con Ford Ranger, aunque aclaró que debió hacerlo en una situación de desventaja deportiva.

Mientras espera el momento de salir a la pista, Pérez ratificó que seguirá preparando su camioneta de competición en el taller de Gurí Martínez Competición para el campeonato que constará de diez y la incorporación este año de la Copa de Oro, a partir de las últimas tres jornadas.

"Estamos trabajando muy bien, seguimos dentro de la estructura de Gurí Martínez Competición, preparándonos para el 21 de marzo", contó el experimentado piloto, que recordó que, por el reglamento de la categoría de la ACTC, durante la pasada temporada no pudo realizar pruebas con la camioneta y debió competir contra equipos con tres años de rodaje.

"Si bien es cierto que no quedamos del todo conformes con los resultados, hay que decir que no tuvimos desarrollo con la camioneta, no pudimos trabajarla, ni realizar ninguna prueba, únicamente podíamos hacer los fines de semana la carrera", explicó.

"La actividad fue muy acotada y nunca se pudo trabajar bien, por lo que esperamos que esta temporada sea diferente y tener un mejor rendimiento que el año pasado", agregó.