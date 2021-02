Cómo se preparan los pilotos para competir este año en TC

Completamos hoy el informe sobre los pilotos que están en condiciones de participar del campeonato 2021 del Turismo Carretera, en el cual estará nuevamente presente el juninense Gabriel Fernando Ponce de León.

En el caso de Martín Ponte, maneja dos opciones para continuar en el TC, una de ellas seguir con la Dodge del A&P Competición, aunque todavía no tiene resuelta su situación.

Guillermo Ortelli, quien tuvo una temporada 2020 para el olvido, donde pasó por el JP Carrera y el Dole Racing, cumplirá un viejo anhelo, integrar el equipo de Laureano Campanera.

El piloto de Salto Argentino se subirá al Chevrolet que durante algunas fechas del año pasado corrió el titular del LCA Racing.

Ricardo Gliemmo será el encargado de alistar ese vehículo con motorización de Ezequiel Giustozzi. El histórico piloto de Chevrolet, con 392 carreras en la categoría, comenzará su temporada número 28 en Turismo Carretera.

Marcos Landa, uruguayo que ascendió desde el TC Pista producto de haber sido campeón de TC Mouras en la temporada 2019, debutará en el TC.

Lo hará con el Renault Sport Torino Team de Esteban Trotta. La ingeniería será de Gabriel Mazzei y Sebastián Mauriño, más la asistencia técnica de Marcelo Ambrogio y su grupo de trabajo.

Los motores continuarán siendo preparados y armados en la vecina localidad de Chacabuco.

Juan Martín Bruno, corredor de Saladillo, retorna al Turismo Carretera con la Dodge de su propiedad, ahora preparada por el equipo de Norberto Fontana.

Guillermo Kissling trabajará como ingeniero y Ezequiel Giustozzi en la motorización.

Carlos Okulovich comenzará otro año en el equipo de Omar "Gurí" Martínez con el Torino que venía corriendo y que se arma en el taller de laciudad entrerriana de Paraná.

Tras la salida de Cristian Ávila como responsable técnico, ahora su ingeniero será Fernando Bulla. Seguirá con Fabián Giustozzi como preparador del motor.

Lionel Ugalde, marplatense que volverá al TC, aún no tiene asegurada su presencia en todas las fechas.

El Torino se arma en el taller propio de la ciudad de Mar del Plata y los impulsores los atenderá “Rody” Agut.

Juan Manuel "Pato" Silva, luego de haber corrido 328 carreras en TC, haber sido campeón en 2005 y permanecido dentro del TC durante 22 años consecutivos, decidió hacer un parate.

El chaqueño tiene intenciones de ser de la partida en alguna competencia de manera esporádica, tal vez para retirarse allí de forma definitiva de la categoría.

Lucas Ventricelli, corredor de Avellaneda cuenta con un Ford 0 kilómetro de su propiedad que se armó en el taller de Alejandro Garófalo, aunque decidió no arrancar el campeonato 2021.

Busca piloto para manejar esa flamante unidad.

Gastón Ferrante seguirá ligado a Rodolfo Di Meglio, quien es el encargado de preparar el Torino con la asistencia técnica de Fabián Fuentes.

Fabián Giustozzi se mantendrá como responsable de la motorización.

Diego De Carlo tendrá el Chevrolet que prepara su equipo, el LRD Racing, con Marcelo Santagata como responsable del taller y la asistencia técnica de Fabián Fuentes.

El motor estará a cargo de Alfredo “Gardelito” Fernández.

Alan Ruggiero, tal como terminó el 2020, el piloto de Flores seguirá dentro del RUS Med con el trabajo técnico del Centro Tecnológico Canapino con Guillermo Cruzzetti y Alberto Canapino. Los hermanos Bonelli atenderán el impulsor del Ford.

Andrés Jakos pasa del TC Pista al Turismo Carretera con una flamante Dodge construida y armada por el Dole Racing, equipo que también lo atenderá en pista con su grupo de ingenieros. “Rody” Agut continuará siendo el motorista.

Nicolás González, piloto de Rafaela, corrió por última vez en San Nicolás, cuando el fin de semana del 12 y 13 de septiembre se reanudó la temporada de TC.

En aquel momento, manejó una Dodge de Ricardo Impiombato. Luego no tuvo continuidad y hasta el momento no informó que idea tiene para este 2021.

El sureño Marcelo Agrelo, tras un positivo año 2020 junto al Maquin Parts, seguirá formando parte de dicho team, que íntegramente atenderá el Torino con la ingeniería de Carlos Caunedo.

Nicolás Trosset, piloto de Arrecifes, dejó el Uranga Racing luego de un campeonato donde ganó y fue protagonista con Dodge.

Falta el anuncio oficial para confirmar que manejará el Ford propiedad de Mauro Giallombardo, el que dejó vacante Juan Manuel Silva. La asistencia técnica será de Federico Raffo y resta conocer el motorista.

Valentín Aguirre tendrá un año cargado de cambios. El arrecifeño dejó Dodge, el JP Carrera y se incorporó al DTA de Ulises Armellini para subirse a un flamante Ford.

El auto se preparará en San Nicolás con el grupo de trabajo que integra esa escuadra, más la incorporación de Edgardo Iturrarte. Ezequiel Giustozzi también seguirá ligado a Aguirre como armador del motor.

José Savino continuará preparando el Ford que cuenta con el asesoramiento técnico del Centro Tecnológico Canapino.

Mientras que Daniel Berra se mantendrá en la motorización dentro del team "Savino Sport".

Juan De Benedictis, representante de Necochea, retorna al equipo de Omar Martínez, del cual ya formó parte en 2019.

Se subirá ahora al Ford Falcon que dejó Emiliano Spataro, con el trabajo técnico de la escuadra entrerriana más la incorporación de Leonardo Pane y motor a cargo de Julián Adamo.

Ayrton Londero, campeón 2020 de TC Pista, seguirá junto con el team de competición de Omar “Gurí” Martínez, equipo que integra desde que competía en el Mouras.

Durante las primeras fechas correrá con el mismo Ford que le dio el título motorizado por Julián Adamo. Posteriormente se subirá a un flamante Torino.

Gastón Crussitta debutará en Turismo Carretera aunque todavía no tiene resuelta su situación. Maneja la alternativa de utilizar una Dodge de Jonatan Castellano con motores elaborados en Lobería.

El SJ Racing, propiedad de Guillermo Borla, se haría cargo de alistar el vehículo.